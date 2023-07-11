FT：聯準會三把手威廉斯認為升息尚未結束

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周二（11 日）接受英國《金融時報》（FT）採訪時表示，聯準會（Fed）尚未完成上調短期利率目標的任務。

威廉斯說：「我們已經透過預測和溝通表明，仍有一段路要走，好讓政策達到足夠限制性區間，令通膨回到 2% 的目標。所有的這些都反映出一種承諾，不是要在 10 年內而是要在短短幾年內維持物價穩定。」

不過威廉斯在訪談中並未給出自己對 Fed 還會升息多少的預測。Fed 上月維持利率在 5% 至 5.25% 區間不便，同時暗示今年可能再升息兩碼（50 個基點）。外界普遍認為，美國上周強勁的就業數據，可能會讓 Fed 在月底再次升息。

威廉斯指出，經濟尚未完全受到過去數次升息的影響，Fed 祭出的限制性政策還沒完全見效，儘管某些對利率敏感的產業已做出反應，但通膨仍遙遙領先央行目標。

值得注意的是，威廉斯認為就業市場供需正在趨於平衡，因此美國經濟不會陷入衰退。他說：「就業市場顯然非常強勁，就業成長非常良好。而且就勞動參與率而言，還看不出疲弱跡象，不過有部分數據顯示，勞動力需求正在放緩。」

至於經濟前景，威廉斯認為不會出現衰退，但成長會相當緩慢。最後他提到，Fed 的縮減資產負債表（QT）過程將持續一段時間，但並沒給出結束日期。