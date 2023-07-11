美國房市專家：有生之年房貸利率不太可能降至3%

對美國購屋族來說，專家建議，如果想等房貸利率重回低點，還是死了這條心吧。

全國房地產經紀人協會 (NAR) 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 表示，30 年期固定房貸利率 3% 的短暫時代已經結束，並且不太可能在短期內回歸，至少未來十幾年不可能。

他說，「人們永遠無法真正預測未來，但我認為房貸利率在我有生之年不會回到 3% 的範圍。」

這是因為 30 年期固定房貸平均利率在 3% 以下，是與疫情相關的異常現象，持續時間約在 2020 年 7 月至 2022 年 11 月之間。而且根據房地美的數據，過去 50 年利率一直接近平均 7%，。

雲恩說，疫情期間降至歷史低點位的房貸利率是「在異常不確定的時期的一個特殊措施」。

疫情帶來 2008 年金融危機以來從未有過的經濟不確定性。由於擔心長期衰退，Fed 比照 2008 年的做法，向經濟注入資金以刺激成長。

與 2008 年的情況一樣，Fed 將利率削減至接近 0%，制訂緊急貸款計劃並購買政府債券和抵押貸款支持證券 (MBS)，這就是所謂的量化寬鬆。

由於房貸利率與 Fed 基準利率密切相關，可以通過量化寬鬆進一步壓低，房貸利率隨後在 2021 年 1 月跌至 2.67% 的谷底。

根據財政部的數據，國會還通過了數兆美元的新冠疫情救助和紓困支出，導致美國國債在 2020 年至 2022 年間增加約 30%。

然而，與 2008 年不同的是，經濟復甦很快，通膨上升很快就成為問題。到 2021 年春季，通膨年增率加速超過 Fed 2% 的指標，迫使 Fed 再次開始升息。隨之而來的是房貸利率也隨之上升。

由於通貨膨脹和當前的聯邦支出赤字，雲恩認為，即使發生另一次金融市場恐慌或疫情，Fed 也不太可能再次將利率降至接近 0%。

其他經濟學家也表示，購屋族不應指望房貸利率會重回歷史最低水平。

PNC Financial 資深經濟學家歐墨頓比 (Abbey Omodunbi) 表示，「Fed 不太可能像 2020 年那樣採取同樣廣泛和積極的應對措施，因為 2020 年房貸利率極低是由與疫情相關的非常獨特的情況造成的。」

Douglas Elliman 副總裁赫爾曼 (Dottie Herman) 表示：「我在這一行 30 多年來，從未見過如此低的房貸利率。」「短期內不太可能看到如此低的利率。」

根據房地美的數據，截至 7 月 6 日，30 年期固定利率房貸目前的平均利率為 6.81%，略低於 11 月的峰值 7.08%。

然而，許多預測預計未來一年左右將穩步下降。

NAR 預測 2023 年底平均利率為 6%，2024 年平均增長率為 5.6%。房利美 (Fannie Mae) 預測 2023 年底平均利率為 6%，2024 年平均利率為 5.4%。抵押貸款銀行家協會 (MBA) 預測 2023 年底平均利率為 5.8%，2024 年平均利率為 4.9%。