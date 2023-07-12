〈新股IPO〉核分裂新創公司Oklo將上市 OpenAI創始人Sam Altman撐腰

核分裂（nuclear-fission）新創公司 Oklo 和特殊目的收購公司（SPAC）AltC Acquisition 周二（11 日）宣布，雙方已達成最終業務合併協議。交易完成後，合併後的公司將以 Oklo 的名義運營，預估將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「OKLO」。

Oklo 背靠具備領先技術的人員和脫碳投資者，其中包括自 2015 年以來一直擔任 Oklo 董事長的阿特曼（Sam Altman）。阿特曼也是 AltC 公司的聯合創始人兼執行長。

AltC 由阿特曼和 Churchill Capital 於 2021 年 7 月共同創立。阿特曼最廣為人知的頭銜是今年爆火的 ChatGPT 所屬公司 OpenAI 的聯合創始人兼執行長。

Oklo 尋求透過設計和部署下一代快堆技術（可直接利用廢棄的鈾同位素，經過簡單轉化產生巨大能量，將沉重核廢負擔轉為高經濟效益），為全球提供清潔、可靠且平價的能源。Oklo 推行所有者 - 運營商模式，計劃根據長期合同直接向客戶出售電力，從而獲得經常性收入。

本次首次公開上市（IPO）交易預估募集 5 億美元的資金，扣除各類費用後的淨資金將用於加速 Oklo 的業務計畫，並為 Aurora 發電站的首次部署提供資金。

Oklo 的交易前估值（pre-money equity value）約為 8.5 億美元。交易前估值是公司上市之前、或接受其他投資（例如外部資金或融資）之前的價值。潛在的投資者可以在投資之前利用公司的交易前估值來確定該公司的價值。

8.5 億美元的估值為 AltC 的股東提供了一個有吸引力的切入點，大約是同類乾淨能源上市交易價值的一半。

Oklo 的現有股東將把他們所持股權的 100% 轉入合併後的公司。AltC 的資方將對其保留的 100% 創始人股權進行業績考核，也即資方要求 AltC 的創始人在特定的業績指標上取得一定的成績，才能完全獲得相應股權。