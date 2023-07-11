機構：科技股是上半年MVP 下半年還會是「全明星」

在那斯達克 100 指數今年上半年大漲近 40% 之後，一些投資者開始質疑這些科技股能否續漲，或是該押注其他領域。雖然華爾街對此多有爭論，但不少分析師相信，科技股的漲勢還會持續。

Raymond James 投資長 Larry Adam 就是樂觀派。他形容，科技股上半年繳出了 MVP 級別的成績，而下半年仍將維持「全明星 (all-star)」的地位。

他說：「迄今為止，科技類股的表現已經刷新了紀錄，錄得史上最好的上半年表現，六個月來跑贏標普 500 指數的幅度，為 1999 年以來最大。」

他在上周五的報告中，列舉四大理由，預計科技股將在下半年保持「全明星」的身手：

1. 估值不像看起來那麼貴

科技股比 2021 年 12 月創下的歷史高點低約 1%。自那以來，其獲利增長了約 5%，這意味著儘管科技股接近歷史高點，但其估值有所改善。而且，這一產業有超出預期的歷史。

Adam 說：「儘管未來 12 個月，該行業相對於標普 500 指數的溢價為 42%(是所有行業中最高)，但在過去 10 年裡，其獲利預測的漲幅是最大的，這使得它的估值沒有看上去那麼高。」

2. 高利潤率業務

2022 年股市的大幅拋售，重新調整了科技公司高層的關注點，從增長轉向利潤。在過去幾個月裡，這導致了對效率和大幅削減成本的關注，所有這些都是為了維持或提高利潤率。

他強調，這些努力得到了回報，科技行業的利潤率保持在所有行業中最高 (24%)，遠遠超過標普 500 指數 (12%)。由於 2023 年第四季可能進入溫和衰退，保持利潤率將廣受關注，而科技業已證明他們有能力做好。

3. 科技主導投資

最近的可生成 AI 浪潮凸顯出一個事實，即更多的公司正將支出投向科技公司。Adam 指出，超過 200 家公司在第一季度財報電話會議上提到了「人工智慧」，並補充說，最近的一項行業調查顯示，約 65% 的公司計畫投資人工智慧。

他強調，科技支出已經占到企業固定投資總額的 62%，高於 2000 年的 35%，這種趨勢的延續或加速，將繼續支撐科技公司的獲利。

4. 多元化

自互聯網泡沫以來，科技公司已經變得更加多元化，這應該會增加科技業的彈性。

Adam 說：「對於大型科技公司來說，只有不到 50% 的收入來自科技相關產品。相反，他們的大部分收入更多是服務導向的，來自非必需消費品、通信服務、金融和醫療保健領域。」