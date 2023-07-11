PwC：未來4年16%的資產管理公司將消失

資誠（PwC）對 500 家資產管理公司和機構投資者進行的一項調查顯示，到 2027 年，有 16% 的現存資產和財富管理公司將倒閉或被更大的集團收購，而且大型管理公司的規模正變得越來越大。

這項全球調查還發現，近四分之三的資產管理公司正在考慮收購或與競爭對手合併，因為在艱難的市場環境下，其商業模式面臨壓力。

前景黯淡之際，基金經理們正因 10 年來最大的資產規模縮水而受挫。

資誠調查發現，2021 年至 2022 年間，資產管理公司管理的資產總額從 127.5 兆美元的高峰下降了 10%，降至 115.1 兆美元，各資產類別的市場下跌打擊了管理費和績效費。

基金經理認為，通膨、市場波動和高利率是促使管理規模下跌的原因，略低於一半的基金經理預估，他們管理的資產將進一步受到環境風險和地緣政治的打擊。

為應對這些壓力，全球資產管理產業在迅速達成協議，並試圖透過一些引人注目的併購來挖掘新的客戶或成長領域。

上月，總部位於加州的富蘭克林坦伯頓基金集團（Franklin Templeton）同意以逾 10 億美元收購競爭對手 Putnam Investments，這家資產管理公司正繼續向另類產品和退休計畫領域擴張。

而總部位於多倫多的布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）管理著 8340 億美元的資產。該公司 5 月預估，充滿挑戰的經濟環境將迫使資產管理公司整合為「最多 10 家領先的產業參與者」。

值得注意的是，財富管理領域也出現了類似的趨勢。今年 4 月，財富管理公司 Rathbones 以 8.39 億英鎊收購了競爭對手 Investec wealth & Investment，創建了一家管理資產超過 1,000 億英鎊的公司。

另外，財富管理公司 Evelyn Partners 今年也收購了一些規模較小的諮詢公司，其執行長 Chris Woodhouse 上月向英國《金融時報》（FT）表示：「我認為，最終會僅有幾家英國財富管理公司管理著超過 1,000 億英鎊的資產。」

資誠預估，到 2027 年，十大傳統資產管理公司將控制流入共同基金的全部資產的一半，高於 2020 年的 42.5%。

2017 年至 2022 年期間，主動和被動投資基金的費用已經下降了五分之一至四分之一，預料會進一步下滑，這有利於規模較大的基金公司，這樣的規模能讓基金公司稀釋較低費用的影響。

資誠全球資產和財富管理主管 Olwyn Alexander 表示：「大型管理公司的規模正變得越來越大。」

