比特幣面臨3萬美元關卡保衛戰 渣打銀行逆勢看好

比特幣和其他加密貨幣周一（10 日）普遍走跌，隨交易員情緒惡化，比特幣目前的 3 萬美元大關面臨保衛戰，而且未來幾天宏觀經濟催化劑可能會對加密貨幣產生影響。不過，渣打銀行卻看好比特幣，估今年可能漲到 5 萬美元，明年底價格上看 10 萬美元。

比特幣在過去 24 小時內下跌不到 1%，價格徘徊在 3 萬美元大關上方，稍早曾一度跌破 3 萬美元。在過去三周以來，比特幣價格約在 3 萬至 3.1 萬美元區間波動，低於最近 3.15 萬美元的高峰，比特幣漲勢似乎正在失去動力。

FxPro 分析師 Alex Kuptsikevich 表示，比特幣本周接近 3.02 萬美元水準，雖然自上周以來努力保住 3 萬美元的重要關卡，但應該準備好進一步跌入 2.9 萬美元的回調。

外媒報導指出，有一些跡象表明，加密貨幣交易者的情緒正在減弱，周一加密貨幣恐懼和貪婪指數（Crypto Fear and Greed Index）從上周的 64 點高點跌至 56 點，僅略高於貪婪點。

比特幣價格自 6 月貝萊德等資產公司申請現貨 ETF 以來一直獲得強勁支撐，但現在投資人正在觀望下一波助漲態勢，因此數周來比特幣價格一直在區間波動。

不過，未來幾天可能會出現投資人期待的催化劑，美國 6 月消費者物價指數（CPI）可能會影響比特幣、道瓊指數和標普 500 指數的走勢。

加密貨幣和股票一樣，對利率高度敏感。投資人將面臨的問題是，聯準會（Fed）還打算升息多少，而這份 6 月的 CPI 報告扮演著重要地位，這是 Fed 月底召開貨幣政策前最後一份通膨報告。雖然市場預估 7 月會再次升息，但 CPI 數據可能會改變到今年底的利率預期。

截稿前，其他加密貨幣方面，以太幣 24 小時內下跌 0.1%，報 1,866.63 美元；狗狗幣跌 1.7%、柴犬幣跌 3%。

渣打銀行上調明年比特幣價格至 12 萬美元

渣打銀行周一表示，比特幣今年價格可能達到 5 萬美元，到明年年底價格可能達到 12 萬美元，預料比特幣價格的上漲可能會鼓勵礦工們囤積更多比特幣供應。

渣打銀行曾在今年 4 月就表示所謂的「加密貨幣寒冬」已經結束，明年底價格可能上看 10 萬美元，但該行頂尖外匯分析師 Geoff Kendrick 表示，該預測現在還有 20% 的上漲空間。

Kendrick 在報告中表示，礦工開採比特幣的盈利能力增加，意味著他們可以在保持現金流入的同時減少銷售，減少比特幣的凈供應，推高比特幣的價格。