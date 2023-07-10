傳南韓準備40億美元援助MG信用合作社 分析師估影響不大

路透周一（10 日）援引知情人士消息報導，南韓金融服務委員會（Financial Services Commission）已經通知主要商業銀行，準備好 40 億美元的融資，以援助遭客戶提款擠兌打擊的 MG 社區信用合作社（MG Community Credit Cooperative, MGCCC）。

不過，有分析師表示，MG 社區信用合作社擠兌事件對金融體系的影響不大，遠不及去年樂高樂園開發商 Gangwon Jungdo Development 未能償還債款的影響。

金融委員會一名官員表示，雖然無法確認具體金額或其他細節，但已要求各銀行透過回購協議安排準備流動性，幫助 MG 社區信用合作社度過難關，而且有關部門也正在密切注意 MG 社區信用合作社的流動性。

南韓媒體上周報導與房地產相關的的不良貸款上升後，存款人紛紛開始湧入 MG 社區信用合作社提款。該分行位於首爾以東的南楊州市，預估很快就會關閉。

韓國最高金融當局周日承諾，將確保這家擁有近 1300 家分行的信用合作社的流動性，並表示 MG 社區的資本金比率和流動性遠遠超過監管比率，並擁有充足現金等價的資產。

不斷上升的利率，以及降溫的房地產市場，都引起外界對南韓經濟的擔憂。知情人士透露，包括友利銀行 (Woori Bank)、韓亞銀行 (Hana Bank)、新韓銀行 (Shinhan Bank)、韓國國民銀行 (KB Kookmin Bank)、農協銀行 (NongHyup Bank) 五大商業銀行，都被要求向 MG 社區信用提供融資，而實際發放給該信用合作社的貸款金額，將取決於提款狀況

知情人士補充說，上述每家銀行都被要求準備 1 兆韓元的融資，共計 5 兆韓元，作為潛在的援助。對此，MG 社區信用合作社與上述五大行並未回應置評請求。

MG 社區在上周的一份聲明中說，其債務違約在可控制的範圍內，並將與內政部合作，改善財務穩健性。

南韓央行（Bank of Korea）、財政部以及金融服務委員會官員周日聲明補充說，自上周四已來，MG 社區信用合作社的提款速度有所放緩，並有新的存款流入。

花旗在上周公佈的一份投資人報告中淡化了此次事件的風險，但警告說，負債累累的房地產業將對經濟成長產生負面影響。

花旗駐首爾經濟學家 Kim Jin-wook 認為，MG 社區信用合作社的提款擠兌不會帶來金融系統性風險，任何負面影響都可能遠遠小於去年南韓一家主題樂園開發商未能按時償還債券的影響。

去年 11 月，樂高樂園開發商 Gangwon Jungdo Development Corp.，未能支付 9 月 29 日到期的 2,050 億韓元 (1.44 億美元) 債款，引起信貸緊縮擔憂，南韓金融當局與金融集團因此協調制定一項流動性計畫。