中國科技業打壓近尾聲 阿里巴巴、騰訊股價報喜

阿里巴巴 (9988-HK) 和騰訊 (0700-HK) 周一（10 日）香港股價均收漲，原因是中國對螞蟻集團 9.84 億美元的罰款被外界視為結束國內監管產業的打擊。

阿里巴巴港股周一收漲 3.2%，報每股 87 港元，而阿里巴巴美股 ADR(BABA-US) 周一盤前則下跌 0.28%，每股暫報 90.30 美元；騰訊港股周一略漲 0.67%，收每股 328.80 港元。

在中國官方上周五宣布罰款後，馬雲創立的阿里巴巴子公司螞蟻集團宣布高達 60 億美元的股票回購計畫，估值比放棄首次公開發行（IPO）時的估值低 75%，但被視為替投資人提供流動性和確定性。

螞蟻集團在 2020 年底突然擱置 IPO，暗示著北京政府開始對從科技到教育等行業展開廣泛打擊，監管機構試圖對多年失控增長中出現的過度行為和不良做法維護權威。

Active Creation Capital 創始人 Daniel Tu 表示，北京政府方面敲定對螞蟻集團和其他科技公司的處罰和未決問題之際，中國經濟正面臨復甦乏力的困境，此舉意在緩解投資人的擔憂，同時承諾開放支持私人企業成長。

另一方面，阿里巴巴在 12 年前將螞蟻金服分拆出來，目前持有螞蟻金服 33% 的股份，該公司在周日表示，正在考慮是否參與將股份轉移到員工激勵計畫的回購。

阿里巴巴還表示，螞蟻集團的大股東——杭州君翰股權投資合夥公司（Hangzhou Junhan Equity Investment Partnership）和杭州君澳股權投資合夥公司（Hangzhou Junao Equity Investment Partnership）——代表公司高管和員工合計持有螞蟻集團 50% 以上的股份，將不參與此次回購。

外媒報導指出，最終的處罰可能為螞蟻金服獲得金融控股公司牌照、提高其增長率並最終重啟上市計畫鋪平道路。

不過，分析師對螞蟻集團是否會在不久的將來推進上市計畫持疑。LightStream Research 分析師 Oshadhi Kumarasiri 在全球投資研究網站 Smartkarma 上發表文章表示：「根據公司的說法，回購的原因是為現有投資人提供流動性，並通過員工激勵吸引和留住人才。螞蟻金服本可以透過 IPO 實現這兩個目標…… 這意味著 IPO 基本上被擱置了。」

騰訊也鬆了一口氣

除螞蟻集團外，中國當局還因客戶資料管理等方面對騰訊的線上支付平台處以近人民幣 30 億元（約 4 億美元）的罰款。

中國人民銀行（PBOC）周五表示，平台公司金融業務的大部分問題已糾正，監管機構現在將把重點轉向對行業的整體監管，而不是對特定公司的監管。

華泰研究（Huatai Research）分析師在給客戶的一份報告中寫道：「我們認為，這一聲明是中國網路科技公司建立正常、清晰和可見的監管環境的一個重要里程碑。」