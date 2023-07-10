〈美股早盤〉美通膨報告公布前市場情緒謹慎 主要指數漲跌互現

美國重磅通膨告出爐前市場情緒謹慎，而中國公布的物價指數報告疲弱，加劇經濟放緩擔憂，美股主要指數周一（10 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 0.01%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 1%。

在美國於本周稍晚公布重磅通膨報告前，中國疲軟的物價指數引發市場對全球經濟衰退的擔憂，美股主要指數期貨受影響走低。

最新數據顯示，中國 6 月消費者物價指數（CPI）回落至零，生產者物價指數（PPI）也進一步下降，凸顯需求持續疲弱，加劇投資人對通貨緊縮的擔憂。

另一方面，交易員靜待美國周三（12 日）公布的 CPI 以及次日公布的生產者物價指數（PPI）報告，從中尋找聯準會（Fed）未來的利率政策動向。

自下半年開始以來，美股一直處於不利地位，因市場擔心隨各國央行繼續對抗物價上漲，經濟將在高利率下陷入困境。美國財政部長葉倫日前表示，她不排除美國經濟衰退的可能性，並指出通膨仍然過高。

花旗策略師周一表示，隨著人工智慧（AI）的熱潮邁入消化階段，美股勢可能會回落，經濟衰退的風險仍然很高。由於市場廣度急劇下降後，波動性往往會上升。策略師同時表示，到 2024 年中期，經濟衰退問題能夠有效解決，以及全球中央銀行政策開始轉向持樂觀看法。

就產業而言，策略師們建議投資組合集中於優質股，以及有選擇性地挑選周期股。IT 類股評等也被降至中性，因大型股成長股可能回落，不過花旗策略師表示投資人仍可做多逢低回購的準備。

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 是對美股最悲觀的人士之一，目前他認為，有鑑於股票估值上升、利率上升和流動性減少，這次公司的業績指引將比往常更加重要，優於預期可能已經不再夠用。他預估下半年分析師對盈利預期將進一步下調。

截至台北時間周一（10 日）21 時許：

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 3.03%，至每股 23.95 美元

美國電動汽車新創公司 Rivian 盤前漲 4.40%，報每股 25.81 美元。該股上周強勁反彈，累計上漲約 48%。Wedbush 分析師將對 Rivian 的目標價從每股 25 美元上調至每股 30 美元，相信在展望 Rivian 未來 12 到 18 個月的表現時將看到更多的利多消息。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 0.31%，至每股 426.34 美元

關於輝達 A800 晶片被禁售引起晶片快速漲價，市場價從 15 天前的人民幣 9 萬元 / 顆到現在一顆人民幣 11 萬元左右。避險基金大佬庫柏曼（Leon Cooperman）在談到輝達目前的估值時表示：一切最終都會變得一團糟，從 200 倍本益比跌下來要比從 8 到 9 倍跌下來摔得更重。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 2.50%，至每股 297.78 美元

臉書母公司 Meta Platforms 股價在盤前漲約 1%。數據追蹤網站 Quiver Quantitative 表示，Meta 的新線上平台 Threads 自上周三推出以來，已吸引超過 1 億用戶。Meta 執行長祖克柏上周表示，Threads 的快速成長「遠遠超出了我們的預期」。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月批發庫存月增率終值預期 - 0.1%，前值 - 0.1%

美國 5 月批發庫存銷月增率預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

DeVere Group 執行長 Nigel Green 表示，隨第二季財報季的臨近，投資人應該認為未來幾周美股波動性將加劇，準備迎接疫情結束以來最糟糕的報告季節。Green 指出，在上季的企業中有很多負面預測，在幾股主要經濟逆風的完美風暴正在醞釀之際，很可能會看到這種說法是正確的。

Yardeni Research 總裁 Edward Yardeni 表示，本周通膨指標的意外下滑可能會刺激多頭，使標普 500 指數突破該區間。另一方面，高於預期的通膨數據可能加劇人們的擔憂，即 Fed 將不得不收緊貨幣政策，以引導經濟衰退，這是降低通膨的唯一明確途徑。