經濟學家：對抗通膨之戰進入「序曲結束階段」

法國興業銀行首席經濟學家兼經濟、跨資產和量化研究全球主管阿格伯布洛亞 (Kokou Agbo-Bloua) 表示，各國央行對抗通膨的鬥爭正處於「序曲結束」階段，因為多種因素導致核心物價持續居高不下。

市場熱切等待本周發布的關鍵通膨數據，核心消費者物價指數 (CPI) 至今仍持續處於高點，但總體 CPI 逐漸接近 Fed 的 2% 目標。

勞動市場持續緊俏和經濟明顯的韌性，代表市場預計 Fed 在本月底的會議上升息至 5.25% 至 5.5% 的可能性超過 90%。

美國 5 月通膨年率降溫至 4%，為 2 年多來最低，但核心通膨環比上升 0.4%，同比上升 5.3%。

在評估全球央行抑制通膨努力的現狀時，阿格伯布洛亞引用英國前首相丘吉爾在 1942 年演講中的言論：「現在這還不是結束，甚至還沒開始結束；但這也許是序曲的結束。」

他說，「可以說，頭號『原罪』是政府花費大量資金來維持為拯救人類生命而陷入冬眠的經濟，這大約是 GDP 的 10-15%。」

「其次，很明顯就是烏克蘭發生戰爭，供應鏈中斷，隨後也出現了超額儲蓄的大量累積，加上『貪婪的通貨膨脹』，因此企業有能力將價格提高到超出合理限度，這就是為什麼過去 10 年獲利率達到創紀錄水平。」

阿格伯布洛亞認為，企業已經對利率產生了「天然免疫力」，因為它們能以其資產負債表再融資，並將更高的投入價格轉嫁給消費者，而消費者現在只能面對商品和服務的價格上漲。

他說，「最後但並非最不重要的一點是：勞動市場非常緊俏，勞動生產率成長偏低，這正在推高單位勞動力成本，導致工資價格出現負向螺旋。」「央行需要引發經濟衰退，迫使失業率上升，並造成足夠的需求破壞，但目前還沒有做到這一點。」

他表示，貨幣政策緊縮的影響往往落後實體經濟約 3 到 5 季。 但他強調，疫情期間累積的超額儲蓄為消費者和家庭創造了額外的緩衝，同時企業也能夠修復資產負債表。這有助於保持勞動市場的韌性，這可能會延長這個落後時間。

因此，為了維持名聲，阿格伯布洛亞表示，各國央行、尤其是 Fed，將需要繼續升息，直到引發經濟衰退，「美國的經濟衰退或放緩應該會在明年第 1 季出現，因為累積緊縮政策最終會產生影響，但不會消失。」

他說，「然後就是歐洲。歐元區不會出現衰退，因為需求比供應高出 2 到 3 個百分點，因此比較可能是經濟放緩而不是衰退。」

至於美國經濟衰退將在何處開始蔓延，他表示，藉由「工資成長本質上會侵蝕企業獲利」，經濟衰退很可能「蔓延到企業獲利率」。

他補充指出，「其次是消費者支出模式也將放緩，所有這些因素的結合最終將導致經濟放緩。」「不過話又說回來，如果看看當前的利率走勢，似乎可能要有更多的緊縮政策，然後才可能發生。」

宏利資產管理公司全球資產配置聯席主圖夫特 (Nathan Thooft) 也表達相同觀點。他表示，雖然 2023 年經濟開局優於預期，並且至今基本上避免了技術性衰退，但這比較像是經濟衰退被「延後而不是取消」。

他表示，「信貸條件收緊和貸款放緩證明，至今已經成功延後了即將到來的經濟衰退，而不是完全避免。」「然而，經濟衰退是否真的發生，遠不如我們在 GDP 成長低於趨勢的時期停留多久來得重要。」