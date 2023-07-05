下半年獲利衰退當道 但根據歷史軌跡 標普500年底上看4900點

美股 2023 年上半年表現可圈可點。道瓊工業平均指數、標普 500 指數和納斯達克指數分別上漲 3.84%、16.38% 和 32.74%；以科技股為主的納指 100 指數漲幅更達 39.74%。根據 TradingView 數據，這是 1985 年以來最佳上半年表現。

參考歷史走勢，美股上半年的強勢表現預示著下半年可能也會有不俗表現，這也帶動投資人迎接新一輪行情的高漲情緒。

但另一方面，華爾街機構中也不乏看空聲音，呼籲投資人不要脫離基本面繼續追高。摩根大通策略師卡普蘭 (Bram Kaplan) 表示，「預計下半年美股將面臨更具挑戰性的基本面。經濟放緩、消費開支增速放慢，以及可能從 2023 年第 4 季至 2024 年第 1 季開始的經濟衰退，我們認為當前的風險回報不具吸引力。」

他解釋：「隨著近期提振服務業活動的利多因素消退，以及限制性貨幣政策和信貸收縮的拖累，下半年經濟預計將繼續放緩。持續的高通膨將給 Fed 帶來壓力，被迫維持政策立場，並可能進一步收緊政策，繼而使國內需求進一步降溫，令私營部門受損。這些事態發展最有可能的結果是當前的擴張在通膨得到控制之前提前結束。」

除了 Fed 短期內難以轉向的預期外，美國上市企業獲利前景不甚樂觀，也將給股市前景蒙上陰影。美股第 2 季財報季將自 7 月 14 日起揭開序幕，屆時大型銀行摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 和花旗集團 (C-US) 將率先發表。而在宏觀經濟逆風的負面影響下，投資人迎來的可能是 3 年來最糟的財報季。

分析師預計，標普 500 指數成分股將連續第 3 季出現獲利下滑。根據 FactSet 數據，第 2 季標普 500 指數成分股每股獲利 (EPS) 將較上年同期下降 6.8%；將是 2020 年第 2 季以來的最大降幅。而市場人士認為，利率上升和消費者需求萎縮帶來的壓力將延續到第 3 季，預測屆時獲利才會開始復甦。

Fundstrat Global Advisors 創始人李湯姆 (Tom Lee) 在最新研究報告中表示，參考歷史走勢，投資人有理由對未來 6 個月的市場行情更加樂觀。

他引用歷史統計數據發現，自 1950 年以來，在標普 500 指數上半年漲幅超過 10% 的 22 個年份中，下半年回報率中位數為 8%，上漲機率為 82%。其中 9 次是標普 500 指數前一年下跌，但第二年上半年上漲超過 10%；在這 9 次中，下半年的回報率中值為 12%，上漲機率為 89%。他表示，這意味著到今年年底時標普指數最高可能會漲到 4900 點左右。

他說：「通膨壓力下降的速度將超出預期。因此，Fed 將容許金融條件放鬆。這一點在 2023 年已經顯而易見，住房和汽車領域的前瞻性指標顯示這種趨勢還會強化。」

雖然美股面臨諸多挑戰，包括 Fed 進一步升息、對衰退的擔憂和市場廣度仍然狹窄等，李湯姆仍預計下半年美股將延續強勁漲勢，並預計市場廣度的擴大可能推動標普 500 指數全年回報率達到 20% 以上，年底上看 4750 點。