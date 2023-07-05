華爾街多頭分析師：美國經濟已經從滾動式衰退 轉向滾動式復甦

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 在接受採訪時表示，隨著房地產、製造業等受高利率衝擊產業開始顯露復甦跡象，美國經濟已經從滾動式衰退轉向滾動式復甦。

自去年 3 月以來，美聯準會為壓制通膨實行貨幣緊縮政策，不少產業受到衝擊，房地產業是受利率上升打擊最嚴重的產業之一，同時也衝擊到商品和製造業等。然而，Yardeni 表示，這些遭受重創的產業現在已經看到復甦的初步跡象。

舉例來說，住宅房地產業在過去八個季度中持續處於衰退之中。但 5 月份新屋銷售和單戶住宅開工量分別大幅增長 12% 和 19%，象徵著復甦的開始。「住房需求大量被壓抑，但庫存嚴重短缺。 即使抵押貸款利率仍高，也可能足以結束房地產業衰退。」

Yardeni 將美國第二季經濟成長預測提高了一倍，將實際 GDP 預測從 1.0% 上調至 2.0%。同時，他也將經濟軟著陸的可能性為由 70% 提高至 75%。

Yardeni 在先前也曾表示，他預計美國將在 2023 年將避免衰退，因為，美國消費者支出情況好於預期，儘管有部分市場人士預期美國經濟將在短時間內陷入衰退，但消費者仍普遍對前景感到樂觀，消費支出維持強勁，並預期美國經濟最終有望軟着陸，有利股市上漲。

不過，美國紐約大學教授、「末日博士」羅比尼 （Nouriel Roubini） 認為，「升息雖停難止，衰退雖遲但到」，可能是全球經濟最可能面臨的局面，股票與債券投資人應該做好準備。

羅比尼指出，「硬著陸」的風險似乎比幾個月前要低，但頑強的薪資成長和核心通膨，將迫使各國央行進一步升息，因此明年全球經濟出現短暫、溫和衰退的可能性大。