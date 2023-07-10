義大利工業部長：Stellantis同意提升該國汽車產量

義大利工業部長烏爾索 (Adolfo Urso) 周一 (10 日) 表示，Stellantis (STLA-US) CEO 塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 同意他的觀點，需要提高義大利的汽車產量。義大利是飛雅特 (Fiat) 和愛快羅密歐 (Alfa Romeo) 等 Stellantis 品牌的所在地。

兩人在周一稍早的羅馬會面後發表聲明，烏爾索表示，他的部門和汽車製造商的目標是在本月底前簽署一項義大利汽車生產協議。

烏爾索說：「各方一致認為需要立即介入，以扭轉最近 20 年來的負面趨勢。」

受到全球晶片和其他零件短缺的影響，義大利主要汽車製造商 Stellantis 去年和 2021 年在該國的汽車產量不足 70 萬輛。

FIM-CISL 金屬工會表示，該集團今年義大利產量預計將增至 80 萬台左右。

飛雅特克萊斯勒於 2021 年初與法國 PSA 合併成為 Stellantis。該公司最後一次在義大利生產超過 100 萬輛汽車是在 2017 年。

烏爾索表示，他向塔瓦雷斯提出一份由政府制訂的計劃，詳細說明了生產目標以及如何實現，以及擴大義大利生產車型數量和研發投資的必要性。