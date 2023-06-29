Fed升息副作用 美企每周破產聲請數達衰退時期水平

一份報告指出，美國大型企業破產聲請數正加速成長，達到美國過去兩次經濟衰退期間的水平，這意味著隨著聯準會 (Fed) 不斷升息，未來可能會有更多企業難以招架。

阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 首席經濟學家 Torsten Slok 表示，每周企業破產聲請數已接近 2020 年新冠疫情爆發以來的最高水平，從四周移動平均線來看，每周破產聲請數甚至接近 8 份。

最近幾周，企業破產申請數明顯拉高。(圖: MarketWatch)

上述圖表僅顯示負債超過 5000 萬美元的大企業破產情況。這些公司的崩潰速度堪比 2007 年至 2008 年全球金融危機之後的水平。

Slok 說道：「這項數據表明違約周期已經展開。鮑爾今天表示，利率將在更長一段時間內維持在較高水平，你不禁要問：若聯準會 2024 年才開始降息，未來幾季的趨勢將會如何？」

然而，類似的情況並未反映在高收益債券市場上，這主要歸因於企業在疫情期間大舉借入便宜債務。

Brandywine Global Investment Management 高收益和企業信貸策略投資組合經理 John McClain 表示，目前來看，違約狀況仍是良性的。

關注槓桿貸款

CreditSights 數據顯示，去年有 20 家信用評等為投機等級的美國公司，拖欠共計 342 億美元的債務，這些公司在 2023 年共發生 10 起違約事件，影響 110 億美元債務。

CreditSights 團隊預估，今年美國公司債違約率將達到 3%，並在 2024 年第一季升至 4%，但低於歷史平均水平的 5%。

McClain 還預測，未來幾個月的高收債違約率將進一步上升，不過影響程度還是遠低於 2008 年後的水平。他將今年企業破產聲請數增加的原因，歸咎於私人信貸和槓桿貸款的壓力。

值得注意的是，規模約 1.5 兆美元的美國高收債市場，主要由 7 年至 10 年到期的固定利率證券組成，聯準會不斷升息之際，這為借款人提供一些喘息空間。