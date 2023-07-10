第2季財報季本周開跑 華爾街對業績相當悲觀

本周美股面臨新一輪考驗，第 2 季財報季拉開帷幕，企業獲利不太樂觀，上半年的強勁漲勢恐難延續。

華爾街分析師們預計標普 500 成分股將連續第 3 季出現獲利下滑。根據 FactSet 數據，第 2 季獲利預計將同比下降 7.2%，爲 2020 年第 2 季以來最大降幅。

在剛結束的上半年，美股無視獲利預期惡化，標普 500 指數上漲 15%，納斯達克綜合指數上漲 31%，創 40 年來的最佳開局。

同時，美國企業正與持續通膨、緊張的消費需求和 Fed 的升息奮戰，投資人等待下一輪財報以瞭解企業獲利情況，依此判斷股票是否被高估。

周五 (14 日) 美股財報季開跑，摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、花旗 (C-US)、貝萊德 (BLK-US) 等華爾街巨頭將發布最新一季財報，百事可樂 (PEP-US) 也將發布財報。

德意志銀行策略師認為，在過去 10 年中，財報季通常有利股票。但根據 MLIV Pulse 的調查，在 346 名受訪者中有 55% 的人表示，即將到來的財報季將威脅股市。受訪者認爲，人工智慧 (AI) 對科技業獲利的推力被過度誇大，金融緊縮則損害了企業獲利。

42% 受訪者表示，財報季最大的負面影響將是財務狀況進一步收緊。目前經濟軟着陸的樂觀情緒正在消散。上周的非農報告顯示，工資增速繼續高於預期，Fed 在 7 月升息的可能性仍然很高，對市場情緒造成壓力。

Hargreaves Lansdown 首席股票分析師倫德葉茲 (Sophie Lund-Yates) 說：「來自財報季的負面噪音肯定會減緩美股的失控走勢，特別是再加上經濟指標顯示未來會進一步升息。」

此外，雖然科技股的漲勢受到 AI 議題炒作的推動，但超過 70% 的調查參與者表示，AI 對科技股漲幅的影響被誇大了。這使得引領 AI 發展的公司如輝達 (NVDA-US) 和微軟 (MSFT-US)，在其業績令投資人失望時更容易受到股票下跌的影響。

不過，分析師對 2023 年底前的窗利相對樂觀。根據 FactSet 數據，分析師預計標普 500 成分股在第 3 季獲利將成長約 0.3%，第 4 季將成長約 8%。

投資人面臨的一個核心問題是：企業試圖將高漲成本轉嫁給客戶來維持獲利，這種情形能持續多久，畢竟客戶已經忍受一季又一季的價格上漲。分析師預測，標普 500 指數成份股第 2 季營收同比下滑 0.3%，將是 2020 年第 3 季以來首次下滑。

總體而言，與令人驚訝的第 1 季業績相比，本季財報情況看起來更加暗淡。摩根大通策略師馬鐵卡 (Mislav Matejka) 說，獲利率將面臨壓力，當通膨降溫和成長趨緩時，企業將失去繼續漲價的能力。

如果獲利繼續下降，這可能會使股票估值相對於公司獲利來說顯得更加昂貴。投資人通常使用本益比作爲衡量股票是否便宜或昂貴的標準，標普 500 指數成份股在未來 12 個本益比約爲 19 倍，高於年初的 17 倍，也高於 5 年均值 18.6。