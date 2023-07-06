〈美股早盤〉小非農報告遠超預期 引發升息擔憂 主要指數齊挫

美國最新數據顯示就業市場強勁，而且聯準會（Fed）日前公布的 6 月會議記錄措詞強硬，引發市場對 Fed 可能在更長時間內維持更高利率的擔憂，美股主要指數周四（6 日）開盤齊挫。

截稿前，道瓊工業指數跌近 320 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌 1.4%。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告數據顯示，美國 6 月就業人數變動報 49.7 萬人，遠超預期的 22.8 萬人與前值的 27.8 萬人。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，面向消費者的服務業 6 月份表現強勁，推動就業增長高於預期。但在這些行業，薪資成長繼續放緩，招聘可能在經歷周期後期的飆升後觸頂。

數據公布後，市場對 Fed 鷹派預期陡升，投資人聞風而逃，對利率敏感的美國兩年期公債殖利率拉升至 5.084%，創 2007 年以來新高、美國十年期公債殖利率短線上漲 10 個基點至 4.05%，升破 4% 大關。

同日其他就業數據方面，美國勞工部公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 24.8 萬人，高於市場預期的 24.5 萬人與修正後的 23.6 萬人；上周續領失業金人數報 172 萬人，低於市場預期的 174.5 萬人，修正後前值為 173.3 萬人。

咨詢公司 Challenger, Gray & Christmas 公布數據顯示，美國 6 月裁員人數為 40,709 人，比 5 月公布的數據減少 49%，因為科技業裁員人數減少。

Fed 日前公布的 6 月會議記錄顯示，決策者在該次會議上一致同意聯邦基金利率不變，但幾乎所有官員都支持今年繼續升息。決策者指出，就業市場非常吃緊、經濟成長態勢超出預期，沒有證據表明通膨會逐漸回歸 2% 的目標。

與此同時，Fed 三把手、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯表示 6 月維持利率不變是正確的舉措，他還暗示在美國經濟持續走強的情況下，Fed 可能在每些時候不得不再次升息，直指央行還有更多工作要做，以平衡供需降低通膨。

政經消息方面，美國財政部長葉倫於台灣時間周四下午 4 點 30 分抵達北京，將於 7 月 6 日至 9 日展開中國出訪行程。這是今年 6 月中旬美國國務卿部林肯出訪後，又一每國高層出訪中國。根據媒體報導，葉倫將與中國商務部研究院等專家就美債、關稅等話題展開對談。

截至台北時間周四（6 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 0.17%，至每股 293.88 美元

臉書母公司 Meta Platforms 日前推出一款與推特類似的社交媒體應用 Threads，Meta 執行長祖克柏在社交媒體上透露，Threads 上線 7 個小時內已有 1,000 萬人註冊。Threads 被市場視為「推特殺手」，與推特的功能相似，Threads 的用戶可以按讚、轉發和回覆貼文。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 2.20%，至每股 19.98 美元

美國電動車新創公司 Rivian 股價本周飆升至近 5 個月高點，此前該公司宣布即將通過亞馬遜 (AMZN-US) 進軍歐洲市場，這一舉措讓最悲觀的華爾街分析師放棄了其「賣出」建議。投行 DA Davidson 分析師 Michael Shlisky 將其股票評等從「跑輸大盤」上調至「中性」，並將其目標價從每股 11 美元上調至每股 18 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.20%，至每股 279.10 美元

美國電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克透露，目前特斯拉的自動駕駛處在非常接近 L4 的階段，不需要人力輔助，大概在今年晚些時候可以達到 L4 或 L5 級自動駕駛。他表示，全自動駕駛汽車的使用率，會比非全自動駕駛汽車的使用率翻 5 倍。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 Challenger 企業裁員人數報 4.709 萬人，前值 8.089 萬人

美國 6 月 ADP 就業人數變動報 49.7 萬人，預期 22.8 萬人，前值 26.7 萬人

美國上周初領失業金人數報 24.8 萬人，預期 24.5 萬人，前值 23.6 萬人

美國上周續領失業金人數報 172 萬人，預期 174.5 萬人，前值 173.3 萬人

美國 6 月 ISM 非製造業指數預期 51，前值 50.3

美國 5 月 JOLTs 職位空缺數預期 993.5 萬，前值 1010.3 萬

華爾街分析：

Horizon Investments 投資長 Scott Ladner 表示，美國就業市場強勁程度令人難以置信，這應該會進一步打消任何有關美國可能出現經濟衰退的想法。與此同時，這也應該會打消市場對 Fed 在今年降息的任何希望。

自標普 500 指數去年 10 月中旬觸底以來一直在上漲，漲幅逾 25%，華爾街投行高盛認為，現在是投資人避險其投組未來虧損的好時機。該行建議投資人做好準備，未來幾個月股市可能因潛在的經濟衰退而遭受逾 20% 的跌幅，標普 500 指數將跌至 3,400 點。