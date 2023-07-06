利率上揚讓銀行叫苦連天 美國銀行業危機可能重現

令市場擔憂的美國銀行業危機，可能在短暫緩解幾個月後捲土重來。

市場預計，由於美國債券殖利率上升、債券價值下降，美國銀行業持有的債券和貸款的帳面虧損預計在第 2 季增加，可能會再次觸發銀行業危機。與此同時，美國銀行業的獲利壓力不斷加大。

由於美國經濟依然富有韌性，且銀行體系在監管及時出手之後更加穩定，第 2 季債券價值普遍走低，這也反映出市場對 Fed 將長期維持較高利率的預期。在固定收益資產回報率很低的同時，銀行向儲戶支付的存款利息利率和其他成本上升，壓縮了銀行的獲利空間。

投資研究公司 CFRA 分析師史巴斯奇尼格 (Richard Sbaschnig) 表示：「絕大多數銀行的帳面虧損應該非常接近 2022 年底的水平。雖然銀行立即倒閉的風險顯然已經急劇下降，但人們仍然感覺銀行面臨着一些流動性壓力。」

美國財政部長葉倫上月表示，就銀行業整體環境而言，可能會有些小銀行被合併，如果未來出現一些合併，「我不會意外」。她不想看到多元化的銀行體系受到進一步合併的威脅，但考慮到一些銀行正面臨經獲利的壓力，這是可以理解的。

她還說，壓力測試顯示，大型銀行有足夠的資金來應對任何問題：「我的總體看法是，銀行系統的資本和流動性水平很高，雖然會有一些相關的痛苦，但銀行應該能夠應對這種壓力。」

較低的債券價格會降低銀行持有的數兆美元資產的價值。今年年初，投資人對這些未實現損失規模感到不安，Fed 在 2022 年大幅升息後，美國銀行業的帳面虧損已超過 6000 億美元。在某些案例中，這些損失等於甚至大於銀行股本，這意味着銀行將沒有緩衝的餘地。今年 3 月美國 3 家銀行相繼倒閉，直接原因就是基於此。

但在美國銀行業危機爆發之後，隨之而來的市場波動給這些銀行帶來了喘息空間：尋求避險的投資人購入美國國債，降低了債券殖利率，並提高了整個債券市場的價格，包括銀行固定利率資產。

不過，隨着美國國債殖利率上升，在相對平靜的第 2 季，許多銀行持有的固收資產的市場價值出現了下降。

第 2 季 2 年期美國國債殖利率爲 4.88%，高於第 1 季的 4.06%；10 年期美債殖利率爲 3.82%，高於第 1 季的 3.49%。隨着殖利率上升，這些債券價值下降。除了美國國債之外，上季房貸利率和政府資助的房貸債券殖利率也有所上升。

Wilary Winn 諮詢公司負責人威拉瑞 (Frank Wilary) 表示：「考量投資人對殖利率的更高要求，證券和貸款組合的價格和公允價值會更低。」

未實現損失的再次出現可能會引發人們對美國銀行業健康狀況的新擔憂。更何況，許多銀行還可能同時面臨存款外流和獲利壓力。

例如，銀行根據 Fed 在矽谷銀行於 3 月倒閉後的制訂的銀行定期融資計畫大量借貸；截至上周，未償還貸款達到創紀錄的 1031 億美元。此類貸款目前的固定利率爲 5.5%，必須在一年內償還，被認爲是相對昂貴的流動性來源。這進一步顯示出向該計畫借錢的銀行將面臨更大壓力。

此外，根據 Fed 數據，自 2022 年 4 月達到高點之後，截至 6 月 21 日，美國銀行業存款已下降約 5%。 包括西太平洋合衆銀行在內的一些銀行最近一直在出售其持有的貸款組合資產以增加流動性。

根據聯邦存款保險公司 (FDIC) 數據，截至第 1 季末，美國銀行投資證券的未實現損失爲 5155 億美元，低於 2022 年底的 6178 億美元和去年第 3 季末的高點 6899 億美元。每季超過一半的此類損失被歸類爲「持有至到期」的債券，因此根據會計規則，這些債券不計入銀行的資產負債表。