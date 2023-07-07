美5月JOLTS職位空缺數降至982.4萬低於預期 但仍位在高峰

美國勞工部周四（6 日）公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，5 月職位空缺數量比 4 月減少約 50 萬個至 982.4 萬，低於市場預期的 993.5 萬，從先前 1,000 萬個水準下滑，雖然顯示吃緊的就業市場有所鬆動，但仍處在較高水準。

美國 5 月 JOLTs 職位空缺數下滑。(圖：ZeroHedge)

根據勞工部數據，職位空缺減少最多的是醫療保健和社會援助（減少 28.5 萬個）、金融和保險（減少 13.9 萬個）以及其他服務（減少 7.8 萬個）；增加方面分別有：服務教育（增 4.5 萬個）、州和地方政府教育（增加 3.7 萬個）以及聯邦政府（2.4 萬個）。

外媒報導指出，5 月職位空缺數的下降趨勢意味著，在升至 2023 年 1 月以來新高水準後，5 月職位空缺數量僅比失業人數多 372.7 萬個，為 2021 年 9 月以來新低。

換句話說，在 4 月份升至每位工人有 1.82 個職位空缺數後，5 月這一比例降至每人 1.611 個，為 2021 年 10 月以來新低。

調查顯示，美國 5 月每位工人對應職位空缺數的比例下滑。(圖：ZeroHedge)

然而，儘管職位空缺數開始下滑，但數據仍存有矛盾之處。美國 5 月辭職人數意外飆升至 400 萬以上，本月增加 25 萬人，月增 2.6%，是自 2021 年 11 月以來最大單月增幅，顯示就業市場吃緊的跡象。

美國 5 月辭職人數意外增加，但職位空缺數卻下滑。(圖：ZeroHedge)

達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）同日表示，職位空缺數仍遠高 2019 年的水準、企業裁員狀況依然低，並沒有跡象顯示就業市場突然惡化。

此外，同日稍早有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 6 月私人企業新增就業人數 49.7 萬人，遠超市場預期 22 萬人的一倍。該份報告引發外界對聯準會（Fed）持續升息的擔憂。