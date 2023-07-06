中國管制鎵鍺出口 跨國企業重思供應鏈穩定問題

地緣政治緊張再度升高，中國本周宣布對鎵、鍺實施出口管制，讓更多企業重新思考對這個第二大經濟體的依賴，以及可能遭遇更多管制的前景。

中國周一以維護國安為由宣布 8 月 1 日將實施出口管制，並表示這只是開始，專家解讀可能是反制美國限制中國取得人工智慧 (AI) 關鍵技術的新舉措，包括限制使用美企的雲端服務。

中國的舉動，重新引發全球企業「降低風險」的呼聲，也就是尋找中國以外的國家來加工和採購關鍵零組件。

美國商務部發言人周三 (5 日) 說：「這些措施，凸顯了供應鏈分散化的必要性。美國將與盟友共商解決方法，並為關鍵供應鏈建立韌性。」

電動車產業雖然分散但彼此相關，稀土則是電動車電池和電子產品生產的關鍵，而中國掌握全球稀土三分之一蘊藏量、至少 85% 加工產能，為各國想要發展的能力。

在上海智庫 Intralink 追蹤中國半導體產業的 Stewart Randall 說：「這些原料大部分由中國生產，如果管制出口，中國將失去收入，並迫使其他國家尋找替代來源。」

中國因為能以較低成本出口加工後的礦物，一直是企業的首選，但如果價格隨著管制措施而上漲，企業就有理由轉移供應鏈。

Trafigura 旗下的 Nyrstar 表示，正在考慮澳洲、歐洲和美國的鍺和鎵開發計畫，以弭補中國管制措施造成的缺口。

瑞典愛立信 (Ericsson) 表示，公司一直以來致力於供應來源多元化，將對中國管制措施進行深度分析及對公司的潛在影響。

中國出口管制宣布時機，正逢美國財長葉倫訪中行啟程，此議題可能讓美中緊張進一步升高。

台灣外交部政務次長李淳表示，中國管制鎵鍺出口象徵「新一波報復」，「此舉可能加速台灣、南韓、日本等國家，降低對中國關鍵材料的依賴。」

日本將從 7 月 23 日起管制晶片生產工具出口中國，針對中國最新舉措，日本表示還在研究相關影響。南韓認為短期影響有限。

哥本哈根 Strand Consult 公司的 John Strand 認為，中國的管制可能干擾短期供給並導致價格上漲，但中國將因美國的限制措施感受到更多痛苦。

不過，利用氮化鎵生產晶片的 Navitas 半導體公司周三表示，中國管制預料不會帶來負面影響，因為鎵是鋁等金屬在生產過程中的天然副產品，世界各地都有。