中國管制鎵、鍺出口 台廠影響估有限

中國政府宣布自 8 月 1 日起，對鎵、鍺相關物品實施出口管制，未經許可不得出口；由於鎵及鍺是化合物半導體重要原料，也引發市場關注，對此，台灣業者包括全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW) 與宏捷科 (8086-TW) 初估影響不大，皆有第二供應商可選擇。

業界認為，目前基板供應商仍以日、德系為主，儘管有部分採購中國原材料，但日本、東歐也有供應商可生產原材料，整體影響不大，價格方面，台廠大多著墨在中下游，漲價空間相對較小。

中國商務部日前對美國禁令祭出反擊措施，指出包括氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺等相關物項未經許可，不得出口。

業界坦言，鎵和鍺並不算特別稀有，但加工成本較高，中國長期以低成本出口相對便宜的原料給予其他國家，因此其他可生產的歐洲國家等開採產能也隨之減少，不過只要其他供應商投入生產，將滿足市場需求。

從化合物半導體供應鏈來看，全球前三大砷化鎵基板廠為日本 Sumitomo、德國 Freiberger 及美國 AXT，三家合計市佔率達 9 成，而中國此次禁令，估直接影響基板廠原料取得，不過廠商均表示皆有第二供應商，初估影響不會太嚴重。