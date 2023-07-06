馬斯克放話 今年可能實現全面自動駕駛 未來全球機器人比人類多

2023 年世界人工智慧大會（WAIC）週四（6 日）在上海揭幕，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 創始人馬斯克在開幕式上以視訊方式現身，表示今年可能實現全面自動駕駛，且未來全球機器人會比人類還多。

據《華爾街見聞》報導，馬斯克表示，未來全球機器人的數量會超過人類數量，代替人類完成許多工作，且機器人的生產效率遠遠超過人類，人們需要對這一深刻變化保持謹慎。

馬斯克預測，隨著人工智慧科技快速發展，今年稍後可能就會實現全面自動駕駛。他說：「我們已經非常接近完全無人干預的全自動駕駛狀態了，已經在美國的道路展開測試，現在很少需要人工干預。」

馬斯克進一步表示：「我之前也做過許多類似的預測，我承認之前的預測也不完全準確，但是這一次的預測，我覺得是比較接近的。」

馬斯克認為，自動駕駛能讓人們駕駛乏味的過程完全消失，汽車使用率也將大大提升。

他說：「通常情況下，家用車每週使用時間大約介於 10 到 20 個小時，大部分時間都是停在停車場。但對全自動駕駛車來說，它們每週使用時間可能達到 50 到 60 個小時，一週總計 168 個小時。」

不過，與自動駕駛這一「有限人工智慧科技」相比，馬斯克認為通用人工智慧（AGI）更難被定義，需要一些監管措施，以確保這種深度人工智慧的發展不會給人類帶來負面影響。

馬斯克並表示，相信中國會有很強的人工智慧能力。他說：「中國一旦下定決定要做一件事情，就一定能做好，各個產業都是這樣，包括人工智慧。」