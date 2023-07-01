Fed報告：金融情勢緊俏 創金融海嘯爆發10多年來之最

美國聯準會 (Fed) 周五 (30 日) 公布的報告指出，金融業對美國經濟活動造成自金融海嘯爆發 10 多年來最大的影響。

研究人員在這份最新報告中創建名為「金融情勢脈動之於成長」(Financial Conditions Impulse on Growth, FCI-G) 的新指數，以評估多項金融因素對整體經濟活動的影響，結果發現，該指數正處在 2008 年金融海嘯迄今最吃緊的程度。

作者預估，由於金融情勢收品，接下來一年內的國內生產毛額 (GDP) 減損大約 0.75 百分點。

這群經濟學家撰文指出，從 2021 年底以來，金融情勢開始收緊，主要原因是股市下跌、包括房貸在內的利率普遍跳漲，且美元走強。

而在 2022 年下半年期間，美國面臨「經濟前景有史以來最大逆風」，根源是短長期利率和美元走勢，不過，疫情期間累積的房價和股價漲幅，仍持續為 GDP 成長有所助益。

該指數創建時機，正逢愈來愈多金融情勢指標 (FCI) 問世。研究作者指出，他們創建的指數與 Fed 內部經濟模型大致一致，都把關鍵的金融變數與經濟活動相扣連，而且與其他同類的指數相比，FCI-G 在追蹤金融變數過去影響方面的效果更好。

與其他同類指數顯示的不同，研究作者指出，FCI-G 顯示，金融情勢在 2022 年快速且持續的收緊，已對未來 GDP 成長帶來逆風。

金融情勢是 Fed 關注的重點，可觀察貨幣政策變化的效果及其對經濟的影響。為了壓制通膨，Fed 過去一年多來激進升息，以引導金融情勢收緊並讓經濟活動降溫。

然而，Fed 在 6 月宣布暫停升息，希望在通膨壓力逐漸減緩的情況下，評估整體金融情勢緊縮對經濟帶來的壓力。