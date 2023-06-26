BIS總裁：全球經濟正處於關鍵時刻 央行應持續升息

國際清算銀行 (BIS) 週日 (25 日) 呼籲，儘管過去 18 個月利率不斷上升，但仍有許多發達經濟體的通膨率居高不下，央行應該繼續升息，以對抗頑固通膨。

BIS 總裁 Agustin Carstens 在年度報告中說：「全球經濟正處於關鍵時刻，必須因應嚴峻挑戰。過度追求短期成長的時代已經過去，如今貨幣政策必須專注於恢復物價穩定，以穩固財政政策。」

報告稱，通膨保持在高點的時間越長，就需要更緊縮的政策，並且持續更長時間，而隨著借貸成本大幅上升，結果就是引發金融危機以來最嚴重銀行業危機。

不過，以第二次世界大戰後的標準來看，如今各國央行面臨的挑戰獨一無二，因為多數國家同時都面臨通膨飆升與金融系統脆弱 2 大問題，還是第一次，全球經濟正處於關鍵轉捩點。

國際清算銀行認為，經濟軟著陸仍然是可能的，即利率上升而不引發經濟衰退或重大銀行業崩潰，但也承認會是一個困難挑戰。

美國銀行分析師計算出，過去 2 年全球升息次數高達 470 次，而金融危機以來降息次數為 1,202 次。

美聯準會 (Fed) 目前已將利率從接近於零的水準上調了 500 個基點，歐洲央行也已將利率上調了 400 個基點，許多發展中國家經濟體也採取了措施。