Fed傳聲筒解析「為何各國不斷升息 衰退卻還沒到來？」

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週一 (26 日) 撰文指出，政府援助和新冠疫情的影響目前正阻礙央行升息舉措的效果，暗示聯準會等多國央行緊縮政策仍不會收手，預期經濟衰退終將來到。

Timiraos 以「央行踩了剎車，為何經濟增長未能更大程度地放緩？」為題，闡述這背後的三大原因。

第一大原因是，2020 年新冠疫情所引發的不同尋常的衰退與伴隨而來的復甦，減緩了升息的正常影響，汽車和建築業這兩個傳統上對利率特別敏感的行業就是最好的例子。

Fed 傳聲筒解析「為何各國不斷升息 衰退卻還沒到來？」(圖：REUTERS/TPG)

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 曾表示：「我之前沒有完全預料到利率的上升會讓這麼多人不願賣房。」

而且央行升息對經濟活動產生遏製作用需要時間。Timiraos 引述德銀美國經濟學家 Matthew Luzzetti 言論稱，本輪緊縮週期的這個時間點上，人們預期中的很多失衡可能還沒有來得及形成。

第二個是各國政府的財政支出也持續推動著經濟增長，緩衝不如預期那樣災難性的經濟衝擊。

歐洲各國政府已承諾提供高達 8500 億美元的資金支出支持，而且今年不斷下跌的石油和天然氣價格也幫助消費者節省開銷。

美國財政政策在今年為經濟提供了更多動力。美國總統拜登在 2021 年批准的大約 1 兆美元的基礎設施計劃和去年簽署的兩項立法提供了數千億美元的資金，以促進可再生能源生產和半導體製造，這些資金還在持續流入實體經濟。

第三，升息需要時間發酵才會在經濟中產生影響，並冷卻經濟增長和通膨。英國央行在 2021 年 12 月首次將利率從接近零的水平上調，而聯準會和歐洲央行分別在 2022 年 3 月和 2022 年 7 月開始升息。

研究機構 TS Lombard 董事總經理 Dario Perkins 表示，升息正以不明顯的方式減緩增長，例如導致僱主減少招聘職缺，或迫使公司放棄擴大業務等。Perkins 在最近的一份報告中寫道：「貨幣政策可能看起來沒起作用，但事實上正慢慢發酵。」

Fed 傳聲筒解析「為何各國不斷升息 衰退卻還沒到來？」(圖：REUTERS/TPG)

Timiraos 總結寫道，許多經濟學家仍預計在未來 6 到 18 個月內會出現經濟衰退，這可能是因為以往的升息，或著是即將到來的升息。

一些央行在為需求降溫方面可能做得還不夠，歐洲央行本月將關鍵利率提高到 3.5%，但經通膨因素調整後利率仍為負值，可能處於一個會刺激需求增長的水平。