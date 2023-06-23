Fed鷹派立場引升息擔憂 美國股票基金流出創12周最大

Fed鷹派立場引升息擔憂 美國股票基金流出創12周最大（圖：REUTERS/TPG）
Fed鷹派立場引升息擔憂 美國股票基金流出創12周最大（圖：REUTERS/TPG）

路透周五（23 日）報導，美國股票基金在截至 6 月 21 日的 7 個交易日中創下 12 周以來最大資金流出，因美國聯準會（Fed）的鷹派立場引發對今年進一步升息的擔憂。

投資人淨拋售價值 164.7 億美元的美國股票基金，為 3 月 29 日以來最大單周淨拋售。就在一周前，他們還買入價值 197 億美元的基金。

Fed 主席鮑爾周三在國會作證時堅持 Fed 將通膨率拉回 2% 目標的計畫，引發市場參與者的擔憂，他們擔心此舉可能會使美國經濟陷入衰退。

鮑爾還指出，多數決策者認為，年底前可能還會有兩次 1 碼（25 個基點）的升息。美國各種規模的股票基金均出現資金流出，其中大型股基金虧損 75.4 億美元、小型股基金虧損 26.3 億美元、多股基金虧損 10.4 億美元、中型股基金虧損 1.38 億美元。

從行業來看，醫療保健、工業和科技行業受到的衝擊最大，分別流出 9.06 億美元、1.99 億美元和 1.58 億美元，但金融行業仍吸引 9.33 億美元的淨買入。

與此同時，美國投資人連續兩周仍是債券基金的淨買家，淨買入約 25.8 億美元。他們大舉買入美國政府和一般國內應稅固定收益基金，分別淨買入 12.1 億美元和 10.3 億美元，同時淨賣出約 6.03 億美元的通膨保值基金，為連續第十周淨賣出。

另外，美國貨幣市場基金也創下 211.4 億美元資金流出，為連續第二周淨賣出。

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