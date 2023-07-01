美券商看漲輝達一大商機：AI即服務

美券商 Raymond James 表示，輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 為企業提供的新人工智慧 (AI) 雲端產品日後可望成為大規模業務。

分析師 Srini Pajjuri 重申對輝達股票「強力買進』評級，以及 450 美元的目標價。輝達周五 (30 日) 收高 3.63%，至每股 423.02 美元。

輝達年初推出 DGX 雲端服務，可讓企業租用由輝達晶片供應動力的 AI 運算能力。

Pajjuri 認為，輝達 DGX 雲端的「AI 即服務」是個重大的長期機會。輝達擁有「企業可以利用的 AI 模型，企業可用來客制化內含企業專有數據的大型語言模組。」

Pajjuri 指出，輝達高層表示，使用輝達 CUDA 編程平台的開發人員約 400 萬人。CUDA 編程平台擁有的軟體工具和 AI 資料庫，為輝達在最近一波 AI 應用潮中奠定其晶片主導地位。

輝達的產品高密接生成式 AI，而這正是今年趨勢。該技術能大量擷取文本、圖像和影片來創建內容。OpenAI 去年發布聊天機器人 ChatGPT 後引發大眾對生成式 AI 的興趣。

該分析師對輝達財務業績能力充滿信心，並指出輝達今年稍晚將推出 AI 相關產品。他與輝達投資者關係和戰略財務主管 Simona Jankowski 會談後，認為生成式 AI 的採用將持續推動該公司未來幾季強勁增長。