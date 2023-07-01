〈美股盤後〉蘋果再創輝煌 市值登3兆美元 那指創1983年來最強上半年表現

數據顯示美國通膨降溫超預期，市場蔓延樂觀情緒，美股主指週五 (30 日) 全數收紅，蘋果收盤突破每股 190.73 美元，市值達到突破 3 兆美元，成為第一家抵達該里程碑的美國上市公司，再寫輝煌紀錄。

美股主指在本週、6 月份、第二季和上半年均繳出亮眼成績單。

那指週五收漲 1.45%，週線漲超 2%，6 月份漲幅達 6.59%，連續第四個月上漲，季漲 12.81%，今年上半年累計升幅高達 31.73%，創 1983 年以來最強上半年表現。

標普走升逾 1.2%，週線同樣漲超 2%，月線錄得 6.47%，連續第四個月上漲，季漲 8.30%，上半年漲幅達 15.9%，迎來 2019 年以來最佳的上半年走勢。

道瓊收紅 290 點左右，週線亦升超 2%，月線漲幅達 4.56%，創去年 11 月以來最佳單月表現，季漲 3.41%，上半年累漲超過 3.8%，創 2021 年以來最佳上半年局面。

隨著聯準會緊縮政策持續，通膨持續回落，美股在 2023 年上半年多處於反彈狀態。

儘管聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 一再表示，今年可能會再升息幾次，而且利率可能會在一段時間內保持在高位，但多頭情緒熱烈，人工智慧熱潮推動下，輝達、蘋果、Google 等科技股漲勢綿延不絕。

然而，美國經濟尚未陷入衰退，這表明聯準會努力將通膨降至 2% 的目標之際，可能有機會實現經濟「軟著陸」，或者至少只是溫和的衰退。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週五重申，美國經濟比許多人預期更具韌性，即使增長降溫，通膨也可以在就業下滑的情況下放緩。

政經消息方面，美國週五對中國的新「反間諜法」提出警告，表示在中國的美國和其他外國企業恐因正常的商業活動而面臨中國當局的懲罰。

除此之外，美荷兩國聯手對中國再出拳，荷蘭政府週五宣布限制某些先進半導體設備出口的新規定，預計於 9 月 1 日生效。製造晶片設備製造商艾司摩爾和單原子層沉積 (ALD) 技術設備商 ASM International 均表示，新限制不會對財測造成影響。

中國外交部回應，中方堅決反對美方「泛化國家安全概念」，拉攏脅迫其他國家對中國進行科技封鎖。

幣圈再度動盪，消息人士透露，美國證券交易委員會 (SEC) 向那斯達克和芝加哥選擇權交易所全球市場公司 (Cboe Global Markets) 表達擔憂，SEC 認為貝萊德、富達和其他公司最近提交的比特幣現貨 ETF 申請文件並不清晰和全面，要求其補齊資料。

週五 (30 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊全數收揚，資訊科技、非必需消費品和公用事業領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體勁揚。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.92%；Meta (META-US) 上漲 1.94%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.31%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.50%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.64%。

道瓊成分股逾半收高。Merck (MRK-US)1.63%；沃爾瑪 (WMT-US)1.88%；英特爾 (INTC-US)1.61%；寶僑 (PG-US) 上漲 1.58%；Nike (NKE-US) 下跌 2.65%。

費半成分股普遍收紅。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.21%；AMD (AMD-US) 漲 2.40%；美光 (MU-US) 下跌 1.90%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.83%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.83%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.63%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.01%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.48%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 喜漲 2.31% 至每股 193.97 美元，收盤市值突破 3 兆美元大關，超過標普 500 成分股墊底的 202 家公司市值總和。

短短不到 3 年過去，蘋果市值自 2 兆美元衝破 3 兆美元，再寫輝煌紀錄。(圖片：翻攝 appleinsider)

蘋果自 2018 年 8 月首登兆元俱樂部，從瀕破產到市值一兆美元，蘋果用 21 年寫下輝煌歷史。短短 2 年後，蘋果在 2020 年 8 月市值突破 2 兆美元，如今不到 3 年過去，蘋果週五再締造紀錄，市值突破 3 兆美元，成為首家市值突破 3 兆美元的美企。

艾司摩爾 ADR (ASML-US) 下滑 0.81% 至每股 663.00 美元儘管艾司摩爾強調新出口限令不會影響公司財測，但外界多預期，這將會讓艾司摩爾的深紫外光曝光機（DUV）更難銷售給中國，若要出口，必須事先申請許可證。

運動用品大廠 Nike (NKE-US) 下跌 2.65% 至每股 110.37 美元。Nike 上季營收優於市場預期，但獲利不如預期，為三年來首見，反映打折促銷導致利潤下滑，此外，全年財測也未讓華爾街驚豔。

高盛週五傳出考慮退出與蘋果的合作，高盛 (GS-US) 下滑 0.17% 至每股 322.54 美元。美國運通 (AXP-US) 收紅 1.14%，其盤後股價續揚超過 1%。高盛正與美國運通 (AXP-US) 就收購蘋果信用卡和其他合作業務進行談判。

經濟數據

美國 5 月個人支出月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.8%

美國 5 月個人收入月率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 5 月 PCE 年率報 3.8%，預期 3.8%，前值 4.3%

美國 5 月 PCE 月率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 5 月 PCE 核心年率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.7%

美國 5 月 PCE 核心月率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析

聯準會最密切關注的個人消費支出物價指數 (PCE) 在 5 月大幅下滑，道明證券全球宏觀策略主管 James Rossiter 表示：「市場仍然被強勁的數據所吸引。」

Rossiter 提到：「最終聯準會將關注當前的通膨水平。對他們來說，7 月份將是一個更加困難的決定，特別是考慮到他們已經對金融體系實施了多少緊縮措施，而這些措施仍將發揮作用。」

Evercore ISI 副董事长 Krishna Guha 點評：「從聯準會的角度來看，週五發布的 5 月份 PCE 報告相對溫和，聯準會可能最終僅升息一次，而不是兩次。這應該會抑制近期美債殖利率回升，並有利於大型科技公司。」

Raymond James 投資長 Larry Adam 指出：「我仍然看多大型科技公司，科技持續變革，顯然最新主題就是人工智慧，預料這將持續推動企業盈利走高。」

Fundstrat Global Advisors 技術策略主管 Mark Newton 表示：「除非有任何技術面惡化的證據，否則市場可能會在 7 月中下旬進一步走高，然後在 8 月可能出現小幅盤整。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主