美股上半年走勢亮眼 下半年面對多重阻礙

即使面臨一系列風險，像是銀行業危機、經濟衰退、Fed 升息和地緣政治動盪，但美股上半年走勢堪稱夢幻，也令許多分析師感到意外。

標普 500 指數上漲 14.4%，納斯達克綜合指數上漲 30%，可望創下 40 年來最佳上半年表現。

下半年行情從下周開始，美股是否還能繼續乘勝追擊，CFRA 首席投資策略師史托佛 (Sam Stovall) 指出，以史為鑑，自 1945 年以來，標普 500 指數只要上半年漲逾 10%，下半年的平均漲幅為 8%。

事實證明，面對 Fed 激進的貨幣緊縮政策，美國經濟充滿韌性，至今未見許多預測人士在 2023 年初預測的衰退。華爾街投行也因此紛紛調整了悲觀的經濟預期。

美國勞動市場仍非常緊俏，上個月新增就業崗位 33.9 萬個。而且，考慮到仍有大量職位空缺有待填補，美國似乎不會掀起大幅裁員浪潮。醫療健康等產業仍面對人手短缺問題。

不過，雖然目前看來今年衰退的可能性較低，但對經濟的擔憂並未完全消失。紐約 Fed 本月根據美國國債殖利率曲線建立的衰退機率模型預計，未來 12 個月發生衰退的可能性為 71%。

瑞銀分析師寫道：「軟著陸的前景，至少在投資人看來，已經從年初的不可能變成現在的相當可能。當然，如果通膨和就業數據令人失望，這種積極的市場前景可能會迅速消失。」

自去年夏天達到 40 年高點以來，美國通膨率已經下降超過一半，但仍遠高於 Fed 2% 的目標水平。Fed 本月暫停升息，但預計將在 7 月再次升息。

有些投資人認為，通膨放緩加上經濟增成強勁，是有利於資產價格的所謂「金髮姑娘」局面，將推動美股繼續上漲。

但如果通膨消退的速度不及預期，這或將迫使 Fed 進一步升息，從而可能抑制股市漲勢。

標普 500 指數的大部分漲幅都是由蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US) 等少數幾家大型科技股推動。令人擔心的是，除非有更多股票加入，否則漲勢可能無法持續下去。

今年以來，圍繞人工智慧 (AI) 的炒作已提振科技公司的股價屢創新高。在本季結束之前，這種漲勢進一步增強。

費城財富管理公司 Glenmede 投資戰略和研究部主管普萊德 (Jason Pride) 說：「以我的職涯所見，相較於更長期的前景，科技周期初始的上升階段級大多數充斥著炒作和希望，無一例外。」

摩根士丹利全球投資辦公室投資組合模型構建主管羅文嘉特 (Mike Loewengart) 表示，從理論上講，Fed 接近完成升息，這應該會有利科技股。他說，此類公司往往靠以誘人的利率借入大筆資金來實現快速成長，當利率下降時，成長型公司面臨的狀況會開始好轉。

AI 帶動的科技股榮景是推動該類股和整體市場的一主要因素，投資人將在未來幾周關注第 2 季財報，以了解企業對多久能實現 AI 帶來財務效益的預期。

但需要釐清的是，技術創新並不能完全轉化為永續的業務或持久的收益。目前，標普 500 指數科技股的預期本益比為 27 倍，高於 20.9 倍的平均水平，但遠低於網路泡沫時期。

再者，今年 3 月矽谷銀行倒閉引發的銀行業危機，雖最終並未演變成許多人擔心的系統性事件，但投資人仍在關注，在 Fed 數十年來最激進的升息周期下，可能會暴露其他金融體系方面的脆弱性。

其中一個領域是商業房地產，人們對新冠疫情導致的辦公空間閒置問題感到擔憂。美國財長葉倫表示，鑑於工作方式的改變，她預計商業房地產行業將出現「問題」，財政部正在密切監測商業房地產行業：「人們對遠距工作的態度和行為發生巨大變化，尤其是在利率上升的環境下。」

同樣因為利率上升，固定收益資產和現金收益率已升至數十年來最高水平，最終為投資人提供了股票以外的另一種選擇。

雖然今年至今似乎並沒有影響到股市的回報，但如果利率繼續走高，未來股市的吸引力可能會減弱。