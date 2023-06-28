另類指標顯示 美國經濟衰退還要再等3年

專家指出，過去一年大家都在等待美國經濟衰退，但它始終沒有到來。一如市場某些人士的看法：經濟衰退的時鐘已經重新設定。

如果這種重新設定把經濟衰退一路延後到 2026 年，會是什麼情境？

先以殖利率曲線作為衰退指標來說。殖利率曲線是不同期限政府債券殖利率之間的利差。10 年期國債殖利率減去 3 個月期國庫券殖利率通常被視為最準確的經濟衰退預測指標；事實上，在過去半個世紀以來每次經濟衰退前，這個殖利率曲線都出現倒掛。

用更簡單的白話文來解釋。10 年期和 30 年期國債等長期債券的殖利率通常高於短期債券。這是因為如果要借錢給親朋好友或是美國政府 10 年以上時間，對借款人的還款能力的了解度就會減少，所以通常就會要求更高的回報率。

與此同時，短期利率往往更接近投資人對通膨和基準利率的近期預期。

當殖利率曲線出現倒掛，也就是 10 年期殖利率低於 3 個月期殖利率時，通常代表著從長遠來看，經濟成長將減弱，通膨將減弱。

但自去年 10 月 25 日殖利率曲線出現倒掛至今。為何沒有出現經濟衰退？

瑞士信貸美股策略和定量研究主管戈盧布 (Jonathan Golub) 的研究證明，事實上，當殖利率曲線倒掛時，衰退可能就開始了。

他在給投資人的報告中寫道，雖然傳統觀點認為經濟衰退會在倒掛 11 個月後開始，換言之，應該要為今年 9 月的衰退預先做好準備；但反倒掛或倒掛重新加劇可能會是一個更好的指標。

他寫道：「這就十分平鋪直述，因為當 Fed 因預期經濟低迷而降息時，殖利率曲線會變得陡峭。」

由於 Fed 主席鮑爾最近表示不會很快降息，美債期貨大幅波動。

目前，根據戈盧布的說法，這些期貨暗示殖利率曲線將在 2026 年 6 月首次反倒掛。對這些期貨定價肯定會再次發生變化，因為就在 4 月底，它們定價 2024 年 4 月將出現反倒掛。

但就目前而言，它們投射出投資人對當前及未來美國經濟改善的預測。