美6月密大消費者信心終值升至64.4 短期通膨預期維持逾兩年低點

美國密西根大學周五（30 日）公布調查顯示，消費者信心持續改善，而短期通膨預期維持在兩年多低點。具體來看，美國密大 6 月消費者信心指數終值從初值 63.9 攀升至 64.4，從 5 月的低迷表現中反彈。

美國 6 月密大消費者信心指數終值攀升。(圖：ZeroHedge)

備受矚目的通膨預期方面，1 年長期通膨預期終值為 3.3%，為 2021 年 3 月以來新低，5 至 10 年通膨預期為 3%，與初值持平。不過相對於新冠疫情爆發前的 2.2% 至 2.6% 的範圍，這些預期仍然比較高。

長、短通膨預期均與初值持平。(圖：Zerohedge)

另一個好消息是，消費者對通膨前景的不確定性已經下降，似乎更有信心聯準會（Fed）已經控制住通膨的局面。6 月密大現況指數從初值 64.9 升至 69，高於預期 68，而且預期指數從初值的 55.4 大幅升至 61.5，創下今年 2 月以來的新高，也優於預期的 61.3。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 表示，短期和長期通膨的不確定性已經大幅下降，只有少數消費者表示，他們預估未來的通膨率會非常高或非常低。另外，雖然 6 月耐久財購買狀況升至近兩年來高位，但消費者對自己的個人財務狀況仍持悲觀態度。

有媒體分析指出，整體而言，6 月密大消費者信心指數終值攀升反映出，本月初債務上限危機的解決以及對通膨放緩的正面看法，讓消費者的態度轉向正面。