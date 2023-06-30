車價折扣+激勵措施 特斯拉最快本周末將公布上季交車數創紀錄

市場預計特斯拉 (TSLA-US) 最快本周末將公布創紀錄的交車數；因為在面對經濟不確定性和競爭加劇之際，這家頂級電動車製造商提供車價折扣和其他激勵措施以促進銷售。

根據 Refinitiv 9 位分析師的平均預測，特斯拉 4 月至 6 月全球交車量可達 44.5 萬輛，較上季的 42 萬 2875 輛增加 5%。

隨著競爭加劇、尤其是中國，以及需求疲軟，特斯拉 CEO 馬斯克今年大幅增加銷量的計劃面臨著產品老化和產品線有限的挑戰。

自 1 月以來，特斯拉數次大幅降價，傷害了第 1 季的獲利率。過去幾個月，該公司避免大幅降價，但增加了折扣，作為另一種形式的銷售激勵措施。第 2 季該公司將庫存車輛的折扣提高到 1600 至 7500 美元，並從 6 月開始在美銷售的所有 Model 3 車型都有資格獲得 7500 美元的全額聯邦抵免額。

在排在美國之後的第二大市場中國，特斯拉向 6 月 16 日至 6 月 30 日期間訂購並提領庫存 Model 3 的客戶提供 8000 元人民幣 (1104 美元) 的保險補貼。一位分析師表示，中國銷量將較上季增加 13%，創歷史新高。

持有特斯拉股票的 Globalt Investments 資深投資組合經理人馬丁 (Thomas Martin) 表示：「我認為中國的情況比預期要好一些，因此可能會有一些積極驚喜的空間。」

特斯拉也在歐洲提供折扣，而且特斯拉似乎已對其柏林廠的產量提升踩下剎車，減少臨時工的雇用，並避免周六輪班。

較低的車價可能會影響其獲利率，這促使一些券商調降特斯拉的股票評級，無視最近各大汽車製造商宣布採用特斯拉充電站的最新訊息。

得益於競爭對手支持特斯拉的充電標準、聯邦政府對 Model 3 的碳權額度擴大以及投資人對人工智慧 (AI) 的興奮，特斯拉股價今年來上漲 1 倍多。

部分分析師對特斯拉向競爭對手開放充電網絡的交易持謹慎態度。高盛在最新報告中表示：「開放充電網絡的最大風險可能是特斯拉汽車買家可能會被其他原始設備製造商奪走，並降低當前特斯拉車主的滿意度。」