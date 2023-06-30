〈美股早盤〉美5月PCE曝通膨降溫、蘋果市值突破3兆美元 主要指數開高

美國公布最新數據顯示通膨正在放緩，5 月個人消費支出（PCE）增速為兩年多來以來最慢；與此同時，蘋果股價開盤漲逾 1%，市值正式突破 3 兆美元，為首家市值達到該規模的公司，美股主要指數周五（30 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 160 或近 1.2%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數跌近 1.3%。

美國商務部公布最新數據顯示，5 月 PCE 物價指數年升 3.8%，符合市場預期，較修正後前值 4.3% 大幅回落，為兩年多來最慢增速。另外聯準會（Fed）偏好的通膨指數，核心 PCE 年增 4.6%，僅略低於預期和前值的 4.7%，物價壓力仍然不小。

按月來看，5 月 PCE 成長 0.1% 符合市場預期，前值為 0.4%；核心 PCE 月增 0.3%，符合預期也低於前值 0.4%。

由於 5 月 PCE 增速大幅放緩，通膨降溫跡象越發明顯，激勵美股開盤前主要指數期貨全面走揚，美元指數和 10 年期公債殖利率走低。

個股方面，蘋果公司 (AAPL-US) 早盤上漲逾 1%，成為有史以來第一家市值達到 3 兆美元的公司，這是大型科技公司在華爾街似乎勢不可擋的主導地位的最新跡象。

截至台北時間周五（30 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.26%，至每股 191.97 美元

美國科技巨擘蘋果早盤市值突破 3 兆美元。花旗表示，華爾街投資機構普遍低估其的毛利率擴張幅度，給予該股「買入」評等。分析師指出，蘋果正持續從安卓智慧手機中搶奪市占，而且由於 iPhone Pro 和 iPhone Pro Max 機型的所占比例更高，蘋果的利潤率正在持續擴大。

花旗將蘋果目標價定在每股 240 美元，根據最新目標價，蘋果大約還有 30% 上漲空間。另一華爾街大行 Wedbush 予以蘋果「跑贏大盤」評等，目標價則設定為每股 220 美元。

Nike(NKE-US) 早盤下跌 2.29%，至每股 110.77 美元

Nike 上季財報顯示，公司股獲利 3 年來首次未達預期，且提供的財測也較爲謹慎，另外上季利潤率亦出現衰退，部分原因是産品降價幅度較高。不過德銀對 Nike 股票仍維持了「買入」評等，因庫存狀況大大改善，表明運動領域的促銷壓力開始緩解。不過，德銀將 Nike 目標股價從每股 126 美元下調至每股 125 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 1.07%，至每股 129.27 美元

據媒體日前援引相關檔和知情人士的消息報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）打算在未來幾周內對亞馬遜提起反壟斷訴訟。這起訴訟預計將聚焦亞馬遜電商中的線上市場業務。

依照 FTC 的說辭，亞馬遜利用其在市場的主導地位，區別對待那些不使用該公司物流服務（包括倉儲和運輸）的協力廠商商家。知情人士透露，此次 FTC 的起訴可能會尋求重組亞馬遜。這將是亞馬遜公司迄今為止遇到的來自 FTC 的最大挑戰。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月個人支出月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.8%

美國 5 月個人收入月率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 5 月 PCE 年率報 3.8%，預期 3.8%，前值 4.3%

美國 5 月 PCE 月率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 5 月 PCE 核心年率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.7%

美國 5 月 PCE 核心月率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：

在一系列強於預期的美國經濟數據發布後，摩根大通放棄對美國公債的看漲策略。包括 Jay Barry 在內的摩根大通固定收益策略師表示，該行正在退出美國 5 年期公債多頭倉位，因為無法再證明自己的多頭倉位策略是合理的。

高盛策略師在日前的一份報告中說，預估代表小盤股的羅素 2000 指數未來 12 個月的報酬率將達到 14%，超過標普 500 指數 9% 的報酬率。而過去五年裡，標普 500 指數的報酬率為 60%，遠超羅素 2000 指數 13% 的報酬率。