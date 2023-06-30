布蘭納德：明年11月美國通膨率可能接近2%

美國總統拜登的首席經濟顧問、國家經濟委員會主任布蘭納德（Lael Brainard）周四（29 日）表示，美國通膨數據應該會在今年下半年有所改善，並且到 2024 年 11 月大選時通膨率很有可能下降到 2% 左右。

布蘭納德表示：「我們有充分的理由預估在今年下半年，這些數據將繼續改善，現在政策已經到位，在大選前，美國通膨增速將會下降到 2% 左右或略高於 2% 的水準。」另外她也表示，迄今為止相當頑強的住房成本也將大幅下降。

當被問到美國經濟陷入衰退的風險時，布蘭納德表示有注意到美國在未來 3 個月或 6 個月內會陷入衰退的預測，但她認為美國經濟具有彈性、進展順利且表現相當不錯，當前的經濟明顯展現出韌性。

未來幾個月美國房市將出現虧損

布蘭納德還表示，她花了很多時間留意商業房地產市場，人們普遍預期，在利率飆升和美國的工作模式轉向混合辦公之後，未來幾個月和幾年美國的商業地產市場將出現虧損。

她認為，僅就商業地產而言，需要注意的重點是大城市市中心地區的辦公室，由於現在就業市場工作模式的變化，這些辦公室的估值正在出現調整。她說，雖然目前看來虧損的風險正在得到控制，但她對這種情況不會抱太樂觀的態度。

債務上限問題不可能一次解決

至於解決聯邦債務上限問題，布蘭納德說，幾周前美國差點出現債務違約。她表示，拜登希望就這個問題找到解決方案——無論是從憲法層面還是重新立法。

她說，要求國會提高或暫停上限的法律是為了「劫持人質」，她指的是共和黨人堅持將削減支出作為擱置債務上限的條件。她表示，這一問題不可能一次性解決，但沒有具體說明拜登政府傾向於何種機制。

美對中傾向去風險化 新限制企業投資措施將出爐

布蘭納德還提到，在與中國的貿易關係方面採取「非常有針對性的方法」很重要。她說，美國政府已經明確表示，傾向於與北京「去風險化而不是脫鉤」（derisking, and not decoupling）。

布蘭納德說：「整體來說，我們在雙邊關係中仍然有很強的雙向貿易，但重要的是要確保我們認真保護對國家安全目的至關重要的關鍵技術。當然，我們與所有公司合作，試圖達到適當的平衡。」

她補充說道，長期以來中國確實在全球貿易體系中扮演了一個複雜的角色，而且有許多做法導致了美國技術和智慧財產權的損失，確保對國安至關重要的技術是重中之重。

布蘭納德表示，在篩選對外投資方面，正在進行一系列非常積極的討論，預估拜登政府很快將推出新措施，限制美國企業在中國投資關鍵技術。

布蘭納德曾在聯準會（Fed）任副主席一職，今年 2 月轉任國家經濟委員會主任，成為拜登政府的首席經濟顧問。在 Fed 任職期間，布蘭納德普遍被視作 Fed 的鴿派官員。