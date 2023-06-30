經濟成長前景佳 全球股票基金吸引資金流入

路透周五（30 日）報導，全球投資人成為股票基金的淨買家，因為穩健的經濟數據提振對美國經濟成長的希望，而中國刺激經濟政策措施進一步激勵市場情緒。根據 Refinitiv Lipper 的數據，全球股票基金淨流入 28.1 億美元，此前一周流出約 159.6 億美元。

美國新屋銷售和消費者信心數據強勁，幫助緩解投資人對經濟衰退迫在眉睫的擔憂，聯準會（Fed）目前正尋求經濟放緩引導通膨降溫。

另一方面，中國總理李強本周表示將採取措施擴大需求，活躍市場並促進發展，他還補充說，第二季的經濟成長將高於第一季。

美國和亞洲股票基金分別吸金 21 億美元和 11.6 億美元，而歐洲基金則淨流出約 10 億美元。不過，產業股票基金淨賣出 13.8 億美元，其中原物料和必需消費品分別虧損 5.3 億美元和 3.73 億美元，公用事業基金則淨流出 3.03 億美元。

與此同時，全球債券基金淨買入 69.5 億美元，此前一周淨流出約 8.57 億美元。全球政府債券基金淨流入 31 億美元，為 5 周以來最大。另外，投資人還買入價值 7.86 億美元的公司債基金，但賣出 10.4 億美元的高收益基金。

貨幣市場基金連續第三周出現資金流出，投資人撤資 316.8 億美元。大宗商品基金數據顯示，投資人拋售價值 7.28 億美元的貴金屬基金，為連續第五周淨拋售，能源基金也出現 1.93 億美元的資金流出。

另外，對新興市場基金的需求連續第三周持續，投資人分別向股票和債券基金淨買入 8900 萬美元和 1400 萬美元。