【企業展望】NIKE營收不如預期，但存貨狀況轉佳，台股誰受惠？

一、NIKE 財報獲利低於市場預期、財測低於市場預期，股價下跌

NIKE 於台北時間 06/30 清晨公布 FY4Q23（截至 05/31/2023）財報，營收 128.25 億美元 (+3.5% QoQ，+4.8%YoY)，略高於 Bloomberg 共識預估之 125.89 億美元，公司展望之持平至低個位數成長大致相符，若排除匯率影響，營收成長 8%YoY。

FY2023 營收成長 10%YoY（若排除匯率影響，營收成長 16%YoY），4Q23 毛利率 43.63%，較去年同期下滑 140 個基點，略優於 Bloomberg 共識預期之 43.48% 水準，毛利率較去年同期下滑主要原因為產品成本上漲、運費及物流成本增加及折扣環境所影響，因營業費用成長 8% 高於市場預期，營益率 9.52%，低於市場預估之 9.64%，稅後稀釋後 EPS 為 0.66 美元，略低於市場預期之 0.67-0.68 元水準。

因財報低於預期，NIKE 於法說會後盤後股價下跌 4%。

二、存貨水準持續下滑。這當中北美及中國市場 YoY 下降

截至 4Q23 季末存貨金額 84.54 億元，較去年同期略增 0.4%，NIKE 提及北美及中國存貨金額較去年同期減少高個位數。

若以數量衡量則下滑雙位數。NIKE 表示因 4Q23 消費者需求仍佳，存貨狀態已漸漸轉佳（NIKE 及批發夥伴存貨數量皆有下滑），若以數量來看，鞋類及服飾類存貨皆下滑雙位數，服飾類存貨數量更是減少超過 20%。

三、Nike 2024 年全財年營收預測成長中個位數，公司認為 2024 年毛利率可望改善

NIKE 釋出 2024 年展望，預期全年營收年增中個位數（此前市場預期營收成長 6.3% YoY），公司將致力於提升 Full price 產品營收並預期主要營收成長動能為 NIKE Direct，預估全年產品 ASP 仍可望呈低個位數成長，並預期毛利率可望提升 140 至 160 基點，然低於市場預估之提升 164 個基點之預期，公司表示受惠運費成本下降較明顯時點為 2Q24，然其預期 2024 全年匯率環境對毛利率仍有 50 個基點之負面影響。

NIKE 亦釋出 1Q24 之展望，其預期營收將較 1Q23 持平或低個位數成長，1H23 採購力道仍將維持謹慎以達存貨改善之目標，毛利率恐仍下滑 50-75 個基點（其中匯率負面影響約 100 個基點），費用亦有低雙位數提升，相較此前市場預估營收成長 6.4%、毛利率提升 62 個基點之預估，低於市場預期。

四、市場預估 NIKE 4Q23 財報營收優於預期，台股受益的供應鏈有哪些？

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NIKE 存貨狀況轉佳，下半年對供應鏈採購增，製鞋、成衣廠商誰受惠！)

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