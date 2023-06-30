愛山林今年代銷接案突破2000億元 下半年持續推案

愛山林 (2540-TW) 今 (30) 日召開東會，通過每股配發 1.5 元現金股利及 3.5 元股票股利，合計爲 5 元，愛山林 2023 年代銷接案量也佳，統計全年接案量達 2006 億元，其中，上半年已推出達 1061 億元，已售 419 億元，待售案 642 億元；而下半年還將推案達 945 億元。

同時，在自建案部分，愛山林預估在 2025 年起迎來每年超過百億元的入帳湖，完工案量包括今年 10 億元、2024 年 76 億元、2025 年 134 億元、2026 年 229 億元、2027 年的 259 億元、2028 年 393 億元、2029 年 209 億元，合計達 1310 億元。

愛山林董事長祝文宇指出，目前土地、營建成本均高，但政府為了把房價壓抑下來，把自有資金、利息提高，建築業的成本升高，房價不易下跌，只有供過於求的地方才會下跌，供給不足的地方還是看漲。

祝文宇強調，愛山林還是看好北部地區的剛性需求，像新竹是供需最嚴重的地方，收入高、房價也高，但供給卻不足；而在雙北蛋黃區房屋供給少、房價高漲後，外圍的重劃區、外溢效應帶來的需求也持續看好，像基隆就是大家買得起房的地方，市場也還是看好，尤其大地廓、重劃區。