亞股前景更勝歐美 分析師點出三大原因

投資人設法克服對全球經濟衰退的擔憂情緒之際，分析師認為，亞洲股市依舊值得關注，甚至看好亞股勝過廣泛的全球市場。

與歐美股市相比，今年亞股整體漲勢較溫和，MSCI AC 亞太指數迄今只漲了 4.71%，標普 500 指數和泛歐 Stoxx 600 指數則分別上漲 13.25% 和 6.65%。

不過，分析師認為相較於歐美地區，亞洲經濟更加多元化，並且存在亮點，尤其是日本和南韓。

今年迄今亞太地區主要指數，以日股、台股和韓股領漲 (圖: CNBC)

野村證券 (Nomura) 本月稍早發布報告稱，中期來看，亞股表現可能勝過大盤，這是因為全球經濟成長前景軟加上升息政策即將劃下句點，可能刺激投資人尋找新的投資機會，同時將重點放在健康的經濟機本面。

報告指出，整體而言，亞洲經濟體避開了大規模寬鬆政策，因而在財政可持續性、通膨挑戰和金融體系健康等方面處於更好的位置。

即使野村經濟學家預估中國經濟將放緩，但他們認為，亞洲的國內生產毛額 (GDP) 可望持續超過其他新興市場和美國，印度和東南亞國家將會是這十年來成長最快的經濟體。

日股基本面穩健

資產管理公司 DWS 分析師 Daniela Gombert 同樣看好亞股前景，並特別點名日股。

隨著亞洲多數地區從疫情復甦，日經 225 指數今年迄今漲幅高達 25%，領先亞洲地區主要指數，東證指數 (Topix) 也漲約 21.5%。

Gombert 表示，中國重新開放經濟和遊客回歸，對日本來說應該是好兆頭。他認為，即使日股短期表現已經非常好，它仍是投資人非常感興趣的市場。

亞洲升息周期近尾聲

雖然聯準會 (Fed) 暗示年底前可能再升 2 碼，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 此前預估，亞洲多數經濟體通膨已經觸頂，且地區內幾乎所有央行都已暫停升息。

大摩經濟學家團隊本月稍早發布報告表示：「我們認為這種暫停升息的行動是持久的，事實上，通膨降溫提供了降息空間，因為央行不需要讓實質利率升到限制性水準。」

大摩表示，亞洲的通膨下滑進展順利，預估在未來三個月，亞洲地區八成國家的通膨可望回到目標水準，大摩甚至預期，亞洲央行將比 Fed 更快降息，印尼等國央行最快 Q4 就會採取行動。

AI 成主要動能

科技發展是分析師對亞洲股市持樂觀態度的原因之一。隨著 Open AI 的 ChatGPT、Google 的 Bard、百度的 Ernie Bot 等生成式 AI 應用問世，投資人注意力也轉向為這些 AI 工具提供運行動能的硬體，也就是半導體。

與此同時，為了在半導體市場奪得先機，各國紛紛祭出大規模補貼措施，吸引晶片商進駐設廠或拓展產能，舉例來說，美國晶片法案便承諾未來十年提供 2800 億美元的補貼。

除了美國，Lombard Odier 科技股研究分析師 Marco Barresi 強調，日本、南韓和台灣也有提供抵稅優惠和補貼措施，此外，即使美國下令限制中國取得先進技術，Barresi 表示，中國仍在努力扶植本土半導體產業，五年內補助金額估計可達 1430 億美元。

Barresi 稱，AI 將創造出新一代科技新創公司和應用程式，如同 iPhone 的問世，催生出圍繞著行動 App 的產業，雲端運算技術的興起，也促使各家軟體供應商成立新的部門。

他並指出，2022 年全球半導體收入將近三分之一來自最先進的運算晶片，其中大部分都是由亞洲公司生產，像是台積電和三星電子。