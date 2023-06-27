分析師樂觀看日股強彈：不會重演「泡沫經濟」破裂崩盤

日本股市一直在測試 1990 年以來的新高，讓人回想起日本在陷入所謂的「失去的十年」之前的「泡沫經濟」年代，但許多人相信，這次的情況並不相同。

自 5 月底以來，日經 225 指數已突破 30000 大關，這是 33 年來未見的壯舉。然而，這一指數仍比 1989 年 12 月 29 日日經指數觸及 38915 點歷史高點低約 18% 左右。

在日本央行於 1990 年初收緊貨幣政策後，經濟泡沫破滅，引發股市和土地價格暴跌。到當年 9 月，日經指數跌至只剩歷史高點的一半。

如今的經濟學家相信，日本不會再出現另一場這樣的崩盤。

三井住友銀行經濟學家 Ryota Abe 表示，雖然東京都的房地產價格飛漲，通貨膨脹率也達到了幾十年來的最高，但這並不是全國性的現象，只是在東京某些地區出現，實際上並未見到經濟出現泡沫。

他補充說，日本目前的高通膨是由於日元疲軟和大宗商品價格高企，導致進口成本上升，因此無法視為泡沫。

回顧 1980 年代，當時由於經濟的快速增長、低失業率和容易獲得信貸，推動了股市上漲。當時，日本央行的利率為 2.5%，這是自 1970 年代初日本央行轉向浮動匯率以來的最低水準。低借貸利率助長了投機行為，從而推高了股市，導致了資產價格泡沫。

Abe 表示，這次股市的反彈有所不同，日經指數的表現也可以歸因於其他一些因素。

首先，由於日元疲軟，使得日本產品相對於競爭對手便宜，上市公司的財務業績好於預期，日本企業在海外的經濟表現更為強勁。此外，為了響應東京證交所提高資本效率的要求，更多的日本公司回購了自己的股票，推升了價格。

私人銀行百達宏觀經濟研究主管 Dong Chen 表示，不可忽視的是，日本在過去十年中也發生了「一些結構性變化」。在安倍經濟學的政策推動下，日本企業支出一直在上升，這意味著企業又開始投資。

據日媒報導，日本企業的資本投資將在 2023 財年達到創紀錄的 31.6 兆日元 (2210.3 億美元)。

Chen 表示，隨著企業投資增加，可以預計這樣的趨勢還將持續更長時間。

與此同時，全球企業目前正將供應鏈從中國轉移到海外，Chen 表示，日本可能成為供應鏈回流的目的地之一，「特別是在半導體等技術密度較高的高端行業。」

他表示：「所有這些都表明，我們認為有理由比以往更加看好日本。」