高盛擬出售CEO所羅門主導收購的GreenSky 財報將面臨大幅減記

高盛 (GS-US) 在尋求出售金融科技貸款公司 GreenSky 業務後，可能會對其 2021 年收購該業務進行大幅減記。

《CNBC》引述了解銷售流程人士報導，對這項分期貸款業務的出價遠低於高盛的預期。

在 CEO 所羅門 (David Solomon) 的主導下，高盛以 22.4 億美元收購了總部位於亞特蘭大的 GreenSky，以加速進軍消費金融領域。但在 2021 年 9 月宣布該交易的 18 個月後，所羅門表示，由於高盛消費部門的虧損和功能失調，迫使公司戰略必須進行調整，他將出售該業務。

不願透露姓名的知情人士透露，KKR (KKR-US)、Apollo Global Management (APO-US)、Sixth Street Partners (TSLX-US)、Warburg Pincus 和 Synchrony Bank (SYF-US) 等資產管理公司和銀行都參與了 6 月初的第一輪競購。

其中一位競標者表示：「每一家的出價都很低，而高盛團隊卻不斷還價，不斷敲打著談判桌討論它的價值。」

消息人士指出，高盛本周將繼續與一小部分投標人進行談判，希望提高最終價格。

知情人士透露，高盛一直打算將 GreenSky 的貸款發放業務及其現有貸款記帳業務分別進行個別交易，分開單獨報價。

一位競標者表示，該貸款發放平台的價值約為 3 億美元；另一位競標者認為其價值接近 5 億美元。

如果交易以接近該估值的價格完成，則將較高盛支付的價格大打折扣，迫使該公司披露下季財報時將大幅提列減記。

一位知情人士透露，雖然這件全股票收購案的估值為 22.4 億美元，但 6 個月後交易結束時，其估值已降至接近 17 億美元。

高盛總裁沃爾德倫 (John Waldron) 承認，出售 GreenSky 可能會給該行的業績帶來「一些噪音。 他在 6 月 1 日的一場會議上對分析師表示，這筆交易可能會消除與收購貸款人相關的 5 億美元商譽，而出售貸款可能會引發其他一次性會計問題。