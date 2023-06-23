亞馬遜遭訴 反映出美國零售商會員制將受嚴格審視

亞馬遜 (AMZN-US) 並不是唯一被指控使用詐欺手段向購物者出售會員資格的美國零售商。

從大型連鎖店沃爾瑪 (WMT-US) 和百思買 (BBY-US) 到 Savage X Fenty 和 Adore Me 等專業零售商，零售商的會員方案正面臨越來越嚴格的審查。

許多企業的會員制是向購物者收取月費，以換取免費送貨、全面技術支援或商品折扣。根據 Euromonitor Inc. 對 37720 人的調查顯示，2022 年有 30% 的美國人至少加入 1 家會員制，高於 2017 年的 20%。

亞馬遜受到美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的抨擊，在西雅圖對其提起訴訟。FTC 指責這家電商巨頭欺騙數百萬消費者訂閱 Prime 服務。美國的 Prime 會員每年支付 139 美元即可享受免費外送服務，這對亞馬遜銷量發揮很大的推動作用。

FTC 在訴狀中表示，多年來，亞馬遜「故意讓尋求終止會員資格的 Prime 訂戶的取消流程變得複雜化」。 起訴書指出，在得知將被提告之前，亞馬遜對一些客戶「大幅修改了 Prime 取消流程」。

亞馬遜於 2005 年推出 Prime 服務，在美國擁有約 1.7 億用戶，該公司表示願在法庭上為自己辯護。亞馬遜表示，為遵守歐盟的消費者保護規則，亞馬遜去年在歐洲改變了「點擊兩次」即可取消 Prime 訂閱的流程，並於 2023 年初改變了美國的流程。亞馬遜表示，之前和新的取消流程均符合法律規範。

喬治華盛頓大學法學院教授、FTC 前委員科瓦契奇 (William Kovacic) 表示，亞馬遜遭訴是「殺雞儆猴」、改變亞馬遜做法並「為整個行業制訂標準」的一種方式。

FTC 消費者保護局前幕僚長本威 (Kathleen Benway) 表示，零售商應該要「非常擔心」FTC 正在針對自動續約條款、繁複取消政策以及許多線上訂閱平台上普遍存在的其他做法採取行動。

她說：「這是法院第一次審查這種資訊披露和其他相當普遍的做法是否充分正確。」