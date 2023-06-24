〈美股盤後〉那指收黑逾1% 止步周線連8紅

聯準會主席鮑爾堅定鷹派立場，經濟衰退擔憂湧現，美股週五 (23 日) 收低，比特幣創下一年來新高，區塊鏈股走升，科技股領跌，那指收挫 1.01%。

標普週跌約 1.4%，結束連續五週升勢。那指週跌 1.4%，結束連續第八週的漲勢，創自 3 月份以來最差的單週表現，道瓊週跌近 1.7%，連三週升勢戛然而止。

聯準會主席鮑爾週四警示市場期待降息是不切實際，因為通膨問題比想像中還要持久，重申需要進一步升息來抑制通膨，今年再升息兩次，「是很好的預測」。

聯準會鷹派立場遭到其他官員反駁，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五表態支持耐心觀察聯準會迄今為止的行動效果的重要性，因為貨幣政策的效果可能需要一段時間才能顯現，這和芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 偏鴿立場相同。

舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 也表示，今年升息兩次是一個非常合理的預測。她補充說，鑑於利率上升如此之快，謹慎行事是明智的。

下週即將迎來關鍵數據，提供投資人判斷聯準會抑制利率方面的進展。下週四將公布美國第一季國內生產毛額 (GDP) 最新數據，聯準會首選的通膨指標，即個人消費支出指數 (PCE) 將於下週五公布。

此外，美國司法部對 4 家中國公司和 8 名隸屬這些公司的中國主管及員工提起訴訟，指控他們製造及分銷毒品芬太尼 (fentanyl) 往美國，這是美國司法部針對中企、首次發起涉及芬太尼產銷活動的訴訟。

國際貨幣基金 (IMF) 呼籲全面禁止加密貨幣並非良策，經濟學家傾向於採用加密貨幣，但需要在一個監管良好的框架內。

週五 (23 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊全數血染，公用事業、非必需消費品和資訊科技板塊領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎全跌。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.63%；Meta (META-US) 上漲 1.35%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.17%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.66%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.38%。

道瓊成分股逾半淪陷。思科 (CSCO-US) 下跌 1.55%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.54%；高盛 (GS-US) 下跌 1.52%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.5%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.89%。

費半成分股普遍收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.05%；AMD (AMD-US) 下跌 0.62%；美光 (MU-US) 下跌 1.46%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.87%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.55%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.90%。

台股 ADR 全數盡墨 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.18%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.25%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.49%。

企業新聞

咖啡連鎖店星巴克 Starbucks (SBUX-US) 收黑 2.49% 至每股 98.34 美元。美國大約 150 家星巴克門市員工週五開始在西雅圖舉行罷工，因為星巴克不允許門市進行同志驕傲月裝飾。

維珍銀河 (SPCE-US) 下殺 18.42% 至每股 4.34 美元，維珍銀河先前宣布在 6 月 27 至 30 日期間進行首次商業太空旅遊飛行，並於週四披露已完成在市場發行普通股，並成功籌集了 3 億美元的資金，並且發行普通股，額外籌集 4 億美元，支持艦隊擴張和開發。

二手車零售商 CarMax (KMX-US) 暴漲 10.07% 至每股 86.21 美元。CarMax 第一季營收為 76.9 億美元，高於市場預期的 74.9 億美元。

C3.ai (AI-US) 重摔 10.82% 至每股 33.39 美元，德銀重申對 C3.ai 的賣出評級，因為 C3.ai 週四舉辦的投資者日活動未能給華爾街分析師帶來驚喜。

經濟數據

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 46.3，預期 48.5，前值 48.4

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 54.1，預期 54.0，前值 54.9

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值報 53.0，前值 54.3

華爾街分析

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示：「投資人無疑再次表現出對美國經濟衰退以及全球經濟衰退的擔憂。通膨仍然很高，聯準會政策肯定仍然是投資人的焦點所在。」

SG Kleinwort Hambros Bank 投資長 Fahad Kamal 稱：「越來越多的資金湧入股市，先前很多人一直在觀望，增加現金配置，具有諷刺意味的是，這可能會為本輪漲勢提供更多的空間。」

不過，截至 6 月 21 日的 5 個交易日，科技板塊資金流出 20 億美元，創 10 週來最大規模。

美國銀行策略員 Michael Hartnett 表示，初步跡象顯示，投資人正逃離美國科技股，因為美股出現與 1999 年極為類似的反彈、形成「泡沫雛型」。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主