〈商品報價〉BDI跌破千點 月線收黑38%寫今年來最糟

因西歐煤炭利用率下降，使海岬型運價銳減逾 3000 美元，拖累海波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (31 日) 跌破千點，下挫 146 點，或 13% 至 977 點，月線 4 個月以來首度收黑，下跌 38%，創下今年以來最糟糕的單月表現。

Intermodal Research 分析師 Yannis Parganas 表示，西歐煤炭利用率下降，是海岬型市場走軟的主因；而中國與歐洲的煤炭供應量有限，且穀物交易也受到壓抑，過多的壓艙貨物使巴拿馬船運價走低。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 376 點，或 23.59% 至 1218 點，本月累計下跌 47.1%；平均日租金下降 3122 美元報 10099 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 45 點，或 4.13% 至 1045 點，連續 24 個交易日下跌，月線下跌 34%；平均日租金減少 406 美元至 9405 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 29 點，或 3.19% 至 881 點，月線下跌 24%。

鐵礦砂部分，天津港進口價小幅反彈 0.54% 至 103.2 美元；連續月紐約鐵礦石上漲 0.2% 至 101.37 美元。