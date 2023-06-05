中國5月財新服務業PMI升至57.1 兩年半以來次高

在中國政府解除防疫措施後，服務業供需持續改善，5 月景氣回升至兩年半以來次高，但就業和市場預期出現趨弱跡象。

據《財新網》周一（5 日）報導，5 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 57.1，較 4 月上升 0.7 個百分點，為連續第五個月處於榮枯線上方，並寫下兩年半以來次高紀錄。

財新製造業 PMI 回升 1.4 個百分點至 50.9，時隔兩個月重回擴張區間。在兩大行業景氣回升帶動下，5 月財新綜合 PMI 上升 2 個百分點至 55.6，創 2021 年以來新高，顯示中國企業生產經營活動加速擴張。

不過，上述走勢與國家統計局 PMI 不同調。統計局近日公布的數據顯示，5 月製造業 PMI、服務業 PMI 分別降 0.4 個、1.3 個百分點至 48.8、53.8，導致綜合 PMI 降 1.5 個百分點至 52.9，與 1 月相同，為今年來最低紀錄。

服務業就業仍受市場供需拉動，5 月服務業就業指數微降，但仍處於擴張區間。受訪企業表示，增加用工主要是因為市場好轉，需要提高產能，並填補離職空缺。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業比製造業強仍是中國經濟一大特徵。5 月財新服務業 PMI 顯示服務業整體景氣回升，但就業和市場預期出現趨弱跡象。在財新製造業 PMI 中，就業出現惡化，價格水準大幅下降，樂觀預期同樣減弱。這顯示目前經濟成長內生動力不足、市場主體信心不強的事實，更加凸顯擴大和恢復需求的重要性。

王喆說，目前就業形勢嚴峻，通縮壓力累積，透過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期，應是政策優先選項。