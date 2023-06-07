〈商品報價〉運價走強 BDI跳漲8%站回千點大關

大型船舶運價走升，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (6 日) 站回千點大關以上，上漲 77 點，或 8.2% 至 1016 點，創近 3 個月以來最大單日漲幅。

海岬型運費指數 (BCI) 大漲 205 點，或 17.4% 至 1383 點；平均日租金增加 1704 美元報 11470 美元。投資銀行 Jefferies 指出，市場預期中國將推出刺激經濟政策，激勵海岬型市場走強。

《中國證券報》報導，為了拉抬經濟，中國可能會在今年下半年，進一步降低存款金準備金率 (RRR) 以及再將貸款利率調低。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 60 點，或 5.73% 至 1108 點；平均日租金增加 539 美元報 9973 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 22 點，或 2.74% 至 781 點 %。

鐵礦砂部分，天津港進口價上漲 0.83% 至 109.9 美元；連續月紐約鐵礦石上漲 0.89% 至 107.03 美元。

彭博社援引知情人士報導，中國當局正擬推出一系列刺激經濟措施，包括進一步放寬住宅購買限制，可望提振陷入困境的房地產行業，進而推升鋼鐵消費。

澳洲國民銀行分析師警告，投資者應該審慎看待近期鐵礦砂價格的波動，即便中國的刺激政策可以帶動房地產景氣復甦，但時機仍難以預設。