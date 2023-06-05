從通膨與衰退的拔河-美元是否東山再起

強力升息近尾聲，通膨受控制進入衰退?

時序進入 2023Q2，全球證券市場連續走了大半年的反彈，在基本面尚未轉好的狀況下又充滿了信心，接下來面對的經濟衰退帶來不確定性，股市的交易難度大增。反觀商品市場 2023 年的波動起伏就不如去年那麼精采，大部分的原物料價格也獲得了市場控制，在這樣多空拔河的膠著行情中，我們可以從宏觀的經濟狀況來推估不同類別的商品市場接下來的交易機會。

FED 利率上升已經超越 CPI 年增率物價獲得控制

如果說 2022 年最具影響力的關鍵是升息與通膨，那麼 2023 年目前市場最關注的就是聯準會（FED）會不會在年中就停止升息的動作，因為去年度聯準會一口氣將基準利率從 0 利率加到 5% 後，造成 2022 年股市沽值大幅修正，美元指數強勢來到 114，這些變化都是過去 20 年來前所未有的變動，造成金融市場和商品行情的劇烈變化，也讓許多投資者經歷了金融海嘯以來最大的市場波動，就算回頭一看全球市場在去年 11 月份落底，對於後續市場要怎麼走，也呈現了多空論戰的兩派說法。

不過就我們的觀察，今年市場大幅反彈的最大功臣，還是應該歸功給 FED 暴力升息後對於市場物價通膨的壓抑奏效，一旦物價水準獲得控制，是不是看到 FED 在 2023 年的升息速度就開始停滯，甚至於華爾街開始壓注下半年是否會出現利率大幅轉向的可能性。

FED 聯準會是否會鬆口開始降息?

雖然現在提降息還早，但有一件事非常重要，就是美國 CPI 與核心 PPI 持續下降，而且從去年 9 月開始就逐月下降並沒有看到突然大幅回升的狀況，可以說是物價暫時獲得了控制。因此如果假設 FED 想要物價通膨回到 2% 是長期目標，那麼現階段的短期目標就是聯邦基準利率要高過通膨，也就是說 FED 設定的升息計畫就是基本要讓美國的實質利率為正 (實質利率 = 名目利率減通膨率)，這樣一般民眾對於物價的波動才不會如此痛苦。而這個目標在 2023 年 5 月 FED 加息一碼讓利率來到 5-5.25% 後，CPI 年增率來到 4.9% 就達成了，也因此我們觀察芝商所（CME）的 FedWatch Tool 機率上，從 6 月起美國升息的機率就大幅降低，市場也開始恢復信心。

FEDWATCH 顯示直到 2023Q3 才有機會降息

那麼接下來市場關心的焦點是什麼呢？...... 詳情請參下方說明

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