〈商品報價〉中國經濟不振拖累大宗商品需求 BDI連13黑

由於中國疫後經濟復甦乏力，使大宗商品市場清淡，散裝船運價全面下跌，海岬型與巴拿馬型船皆跌破成本價，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 連 13 黑，周二 (30 日) 續降 49 點或 4.18% 至 1123 點，徘徊在 3 個月以來低點。

根據船舶經紀商 Allied 報告，近來散裝市場糟糕的表現，可歸因於中國多項經濟數據低於預期。分析師預計，今 (31) 日將公布的 5 月份中國官方製造業採購經理人指數 ( PMI)，可能出現連續第二個月萎縮。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 89 點，或 5.29% 至 1594 點；平均日租金下降 735 美元報 13221 美元，低於成本價 1.5 萬美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 29 點，或 2.59% 至 1090 點，已連續 23 個交易日下跌；平均日租金減少 261 美元報 9811 美元，跌破成本價約 1 萬美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 36 點，或 3.81% 至 910 點。

鐵礦砂部分，天津港進口價下跌 1.72% 至 102.65 美元；連續月紐約鐵礦石小漲 0.26% 至 100.85 美元。

Mysteel 數據顯示，上周受訪的 247 家中國鋼廠，平均日鐵水產量為 242 萬噸，年增 0.25%，但月減 0.83%。鐵水是高爐產品，產量可用來衡量鐵礦砂的需求。

中鋼期貨分析師表示，從數據看來，鋼廠對主動減產的興趣越來越小，因為他們仍然可以根據當前的生產成本賺取一些獲利。因此，短期鐵礦砂需求將保持穩定。