〈商品報價〉需求不振 BDI連八跌至三個月新低

海岬型與巴拿馬型船需求不振，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 連跌八天，周一 (22 日) 續跌 19 點至 1465 點，創近三個月以來低點，跌幅 1.4%。此外，市場擔憂中國房地產景氣疲弱，鐵礦砂價格回吐上周部分漲幅，期現貨價下挫逾 3%。

海岬型運費指數 (BCI) 觸及一個月以來新低，下跌 40 點至 2065 點，跌幅 1.9%；平均日租金下降 333 美元至 17126 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 小跌 2 點，或 0.2% 至 1220 點；平均日租金減少 19 美元至 10,982 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 14 點，或 1.3% 至 1063 點。

另一方面，由於擔憂中國房地產景氣低迷，鐵礦砂回吐上周漲幅，天津港進口價下跌 3.27% 至 104.8 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 3.2% 至 102.1 美元。

中國國務院總理李強上周表示，將採取更有針對性的措施來擴大內需和穩定外需，以促進經濟持續回升，這一席話激勵鐵礦砂價格走強。

Navigate Commodities 董事總經理 Atilla Widnell 指出，「情緒驅動的反彈有個很大的問題就是，它們非常脆弱，除非基本面盡快趕上來，不過目前極不可能發生。」

中國房價上漲步伐放緩，加上稍早公布的數據顯示房地產投資和銷售大幅下滑，引發市場對房地產景氣復甦力度的疑慮，而房地產行業是鋼鐵需求的主要驅動力。

澳新銀行大宗商品策略師認為，由於新建築活動缺乏增長，預料未來幾個月中國的鋼鐵產量將下降，隨著供應中斷的緩解，這將對鐵礦砂需求造成壓力。