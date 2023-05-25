〈商品報價〉中國鋼價暴跌 鐵礦砂跌破100美元關卡

需求未見改善，散裝船運力過剩而運價銳減，波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (24 日) 續跌 53 點，或 3.93% 至 1295 點，連續第 10 個交易日下跌，並創 2 月以來最大單日跌幅。此外，由於中國鋼價暴跌，鐵礦砂也摜破 100 美元關卡。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 110 點，或 5.39% 至 1930 點；平均日租金下降 912 美元至 16010 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 28 點，或 2.3% 至 1184 點，已連續 21 個交易日下跌；平均日租金減少 258 美元，降至 10653 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 29 點，或 2.8% 至 1014 點，為三個月以來最低點。

另一方面，中國鋼鐵價格因經濟復甦擔憂而暴跌，鐵礦砂價格隨之重挫，天津港進口價下跌 4.93% 至 97.35 美元，創去年 11 月以來最低價；連續月紐約鐵礦石下跌 4.56% 至 95.54 美元。

美中晶片戰令市場悲觀情緒升溫，人民幣兌美元中間價 24 日大跌 234 點，創半年來新低，中鋼期貨分析師表示，人民幣走軟加劇市場對中國經濟復甦的疑慮，進而擔憂鋼鐵未來的需求，使鐵礦砂價格承受壓力。

中鋼期貨進一步指出，中國粗鋼限產政策也將導致鐵礦砂需求大幅下降，因此長期可能會保持低迷。