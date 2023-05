打起來了？長城實名舉報比亞迪 涉嫌整車蒸發汙染物排放未達標

中國長城汽車 (02333-HK) 與比亞迪 (002594-CN) 打起來了?長城周四(25 日)表示,於 4 月 11 日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料,就比亞迪秦 PLUSDM-i、宋 PLUS DM-i 採用常壓油箱,涉嫌整車蒸發汙染物排放未達標的問題進行舉報。

據《第一財經》報導,長城指出,根據《環境行政處罰辦法》規定,環境保護主管部門對涉嫌違反環境保護法律、法規和規章的違法行為,應當進行初步審查,經審查,符合條件者,予以立案。長城正密切關注該案立案及處理進度。

值得注意的是,比亞迪宋 Pro DM-i 冠軍版定周四上市,長城選擇在這一天發布聲明,應該不是巧合。

上述消息引發長城股價周四盤中重挫逾 7%,比亞迪大跌逾 2%。

長城舉報的車型,正是比亞迪兩款「當家」車型。數據顯示,比亞迪秦 PLUS DM-i 去年全年銷量高達 30 萬輛。今年 2 月末,比亞迪發布該車冠軍版車型,將 DM-i 車型價格首次下調至人民幣 10 萬有找。此次比亞迪變相降價,也讓秦 PLUS DM-i 訂單大增,秦 PLUS DM-i 順勢成為 4 月轎車銷量冠軍,銷量達 31,734 輛。

銷量數據並顯示,長城 4 月銷量為 5.38 萬輛,較一年前銳減 41.41%;今年 1~4 月,長城累計銷量為 33.73 萬輛,下滑 21.67%。

相較下,比亞迪 4 月銷量為 20.94 萬輛,激增約 94.88%;今年 1~4 月累計銷量為 77.66 萬輛,大幅成長約 96.61%。

比亞迪對此發布緊急聲明:「我們堅決反對任何形式的不正當競爭行為,並保留法務訴訟權力。我們的產品及相關檢測符合國家標準,在國家權威機構通過認證。經了解,長城所說的情況,測試車輛由長城購買、保管並安排送檢,中汽中心(天津) 按長城的要求進行了相關項目的檢測。測試車輛嚴格來說,不符合國標要求的送檢狀態,即應由第三方抽樣、保管及送檢,並要求完成 3,000 公里磨合後測試,而長城送檢的車輛在檢測時,里程僅為 450~670 公里。鑑於以上,我們認為其檢測報告無效,長城不能以此作為依據。」