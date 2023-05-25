打起來了？長城實名舉報比亞迪 涉嫌整車蒸發汙染物排放未達標

中國長城汽車 (02333-HK) 與比亞迪 (002594-CN) 打起來了？長城周四（25 日）表示，於 4 月 11 日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪秦 PLUSDM-i、宋 PLUS DM-i 採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發汙染物排放未達標的問題進行舉報。

據《第一財經》報導，長城指出，根據《環境行政處罰辦法》規定，環境保護主管部門對涉嫌違反環境保護法律、法規和規章的違法行為，應當進行初步審查，經審查，符合條件者，予以立案。長城正密切關注該案立案及處理進度。

值得注意的是，比亞迪宋 Pro DM-i 冠軍版定周四上市，長城選擇在這一天發布聲明，應該不是巧合。

上述消息引發長城股價周四盤中重挫逾 7%，比亞迪大跌逾 2%。

長城舉報的車型，正是比亞迪兩款「當家」車型。數據顯示，比亞迪秦 PLUS DM-i 去年全年銷量高達 30 萬輛。今年 2 月末，比亞迪發布該車冠軍版車型，將 DM-i 車型價格首次下調至人民幣 10 萬有找。此次比亞迪變相降價，也讓秦 PLUS DM-i 訂單大增，秦 PLUS DM-i 順勢成為 4 月轎車銷量冠軍，銷量達 31,734 輛。

銷量數據並顯示，長城 4 月銷量為 5.38 萬輛，較一年前銳減 41.41%；今年 1～4 月，長城累計銷量為 33.73 萬輛，下滑 21.67%。

相較下，比亞迪 4 月銷量為 20.94 萬輛，激增約 94.88%；今年 1～4 月累計銷量為 77.66 萬輛，大幅成長約 96.61%。

比亞迪對此發布緊急聲明：「我們堅決反對任何形式的不正當競爭行為，並保留法務訴訟權力。我們的產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證。經了解，長城所說的情況，測試車輛由長城購買、保管並安排送檢，中汽中心（天津） 按長城的要求進行了相關項目的檢測。測試車輛嚴格來說，不符合國標要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢，並要求完成 3,000 公里磨合後測試，而長城送檢的車輛在檢測時，里程僅為 450～670 公里。鑑於以上，我們認為其檢測報告無效，長城不能以此作為依據。」

