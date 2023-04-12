「股神」巴菲特第十度減持比亞迪 累計砍近半股權

港交所揭露資料顯示，「股神」巴菲特掌控的波克夏（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) ，在 3 月 31 日再度減持中國電動車大廠比亞迪 H 股 (01211-HK) ，累計已砍掉近半股權。

據《證券時報》報導，波克夏在 3 月 31 日出售 248 萬股比亞迪 H 股，平均減持價格為每股 217.67 港元，持股比率下降至 10.90%，套現約 5.4 億港元。

自去年 8 月波克夏首次減持比亞迪以來，這已經是港交所第十次揭露其減持比亞迪 H 股。數據顯示，波克夏曾在今年 1 月 3 日、1 月 27 日、2 月 3 日減碼，今年來減持次數達到四次，均為減持超過整數百分點，觸發申報門檻。

統計數據顯示，自波克夏首次減持以來，累計已經減持逾 7,300 萬股比亞迪 H 股，套現超過 160 億港元。

2008 年 9 月，波克夏斥資 2.3 億美元，以每股 8 港元的價碼，在港股認購比亞迪 2.25 億股股票，巴菲特也曾在公開場合多次讚揚比亞迪。港交所文件顯示，2021 年末，波克夏持有比亞迪約 21% 股份，2022 年價值最高時超過 70 億美元。

今年 2 月，巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格（Charlie Munge）曾談及減持比亞迪一事。他表示，比亞迪的本益比已經 50 倍了，價格不便宜。當然，從業績方面來看，今年比亞迪可能會有 50% 以上的業績增長。「我們不是現在拋售比亞迪，我們之前就出售了一些比亞迪股票，主要因為比亞迪的股價已經很高，現在比亞迪的市值已經超過了賓士的市值。這不代表我不看好它了，比亞迪是非常了不起的一家公司。」他說。

此外，巴菲特日前接受《日經新聞》專訪時，首度透露之所以大舉減碼台積電 ADR，地緣政治緊張是主要考量之一。中國解放軍東部戰區於 4 月 8 日至 10 日在台灣海峽和台灣北部、南部、台灣以東海空域舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。東部戰區新聞發言人施毅說，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。